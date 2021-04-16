Российские власти догадались судить о школах по их ученикам

Культура

В Рособрнадзоре выступили с предложением касательно аккредитации российских образовательных учреждений. По словам чиновников, основным критерием должен стать уровень подготовки учеников.

Заместитель руководителя ведомства Сергей Рукавишников заявил, что огромные объемы документации и жизнь «от аттестации до аттестации», являются серьезной проблемой для занимающихся образованием организаций.

Мы предполагаем в предмете государственной аккредитации перейти от аккредитации по ГОСам к аккредитационным показателям и прямо мерить качество подготовки обучающихся», — приводит слова чиновника издание REGNUM.