Новости – Культура
Культура
Российские театры может ожидать масштабное объединение
25 июня, 2021 16:37
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Semen Likhodeev/Russian Look/Globallookpress
В России может появиться Национальная ассоциация театров. С подобным предложением выступил худрук Александринского театра Валерий Фокин.
«Это очень важный для нас вопрос. На Культурном форуме проведем встречу, где мы примем этот документ и его устав», - приводит его слова «Интерфакс».
Фокин убежден - объединение сможет оказать поддержку национальным театрам, в том числе и тем, которые проводят спектакли на национальных языках своих субъектов.
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