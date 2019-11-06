В России пройдет фестиваль духовного кино «Радонеж»

С 22 по 25 ноября в Москве в Центральном доме кинематографистов СК России пройдет XXIV Международный фестиваль кино и телепрограмм «Радонеж».

Фестиваль «Радонеж» - является признанным мировым лидеров в области религиозного, духовно-нравственного, просветительского кино. МКФ «Радонеж» проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Москвы, Союза кинематографистов России.

Целью Фестиваля «Радонеж» является привлечение внимание к вопросам православия со стороны общества, повышение качества православной проповеди в средствах массовой информации, возможность обмена опытом журналистов, режиссеров, операторов - всех творческих работников этой области, а также получение ими достоверной информации о жизни Русской Православной Церкви

Кинофестиваль объединил вокруг себя около 300 кино- и телекомпаний со всей России, дальнего и ближнего зарубежья. В этом году в отборочную комиссию было прислано 230 фильмов и телепрограмм. Из них в фестивальную программу отобрали 123 фильм. Конкурсная программа - 54 фильмов; телеконкурс – 50 фильмов. Учитывая традиционно большое количество и высокий уровень присланных работ, Оргкомитет решил показать еще и информационную программу из 19 фильмов.

Кроме документальных фильмов и телепрограмм в конкурсе 12 анимационных и 12 игровых короткометражных. Обширна география фестиваля, свои работы прислали кинематографисты России, Беларуси, Украины, Казахстана, Грузии, Абхазии. Свои фильмы предоставили кинематографисты Болгарии, Сербии, Польши, Литвы.

22 ноября в 11:00 в храме святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее (м. Третьяковская, Малый Толмачёвский переулок, 9) состоится Торжественный молебен и пресс-конференция открытия XХIII Международного кинофестиваля «Радонеж», в которой примут участие организаторы и члены жюри фестиваля: Президент фестиваля - Евгений Константинович Никифоров; Председатель жюри народный артист РФ, кинорежиссер В.И.Хотиненко, заслуженная артистка России Валентина Теличкина; исполнительный продюсер фестиваля и оргсекретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Германович Калинин, программный директор фестиваля Татьяна Викторовна Москвина-Ященко

В тот же день, 22 ноября и в последующие, 23, 24, и 25 ноября, с 10 часов в Белом и Малом залах Союза кинематографистов России начнутся показы. Сеансы в 10.00: 13.00, 16.00, 19.00.

22 ноября в 19.00 в Белом зале Дома кино пройдет официальное Открытие XXIV фестиваля «Радонеж». В связи с тем, что в этом году отмечается 30-летие Паломнической службы «Радонеж» и возрождения этого церковного служения в посткоммунистической России, в рамках церемонии Открытия этому событию будет посвящена отдельная концертная программа с награждением заслуженных деятелей паломнического служения. По окончании - фуршет для участников фестиваля и юбиляров паломнической службы.

25 ноября в 12.00 совместно с Издательским советом РПЦ будет проведен Круглый стол «Церковь и современный кинематограф». Ведущий - писатель, д.и.н. Д.М.Володихин.

Торжественное Закрытие и награждение лауреатов состоится 25 ноября в Большом зале Дома кино. Начало в 19.00.

Конкурсный показ XХIV Фестиваля «Радонеж» будет проходить с 22 по 25 ноября с 10.00 до 21.00 в Белом и Малом залах Дома кино (Васильевская, 13). Торжественная церемония закрытия состоится 25 ноября в 19.00 там же в Большом зале с вручением призов лауреатам

Полная информация о фестивальной программе доступна на сайтах: www.radonezh.ru или http://fest.radonezh.ru/

В жюри этого года вошли: председатель жюри, кинорежиссер В.И. Хотиненко , киноактриса В.И. Теличкина; тележурналист Б.И. Костенко, кинорежиссёр А. В.Богатырев, заслуженный работник культуры РФ А.Н.Золотухина, кинокритик Т.О Иенсен, писатель, д.и.н. Д.М.Володихин, кинорежиссёр Б.Г Криницын, публицист С.Н.Комаров (Украина), прот. Андрей Спиридонов, прот. Николай Германский (Белгород).

Исполнительный продюсер фестиваля, оргсекретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Германович Калинин, программный директор фестиваля Татьяна Викторовна Москвина-Ященко.

Программный директор XХIV Международного фестиваля кино и телепрограмм «Радонеж» Татьяна Викторовна Москвина-Ященко в интервью Радио «Радонеж» рассказала об отборе фильмов, участвующих в Фестивале:

«В Отборочную комиссию 24 МКФ Радонеж поступило более 200 фильмов, причем это почти в три раза больше по хронометражу, чем в предыдущие годы, так как много полнометражных неигровых картин. Игровые полнометражные мы берем только на предмет спецпоказа, так как 4 дня показа – это очень мало», – рассказала Т. Москвина

«1 октября закончен прием заявок, но поступления продолжают идти. Часть работ перекочует на 2020-й, юбилейный год. Четыре фестивальных дня очень насыщены, каждый день по 4 сеанса длительностью 2,5 часа в двух залах Дома кино. Потому критерии отбора ужесточаются. Имея в виду, что в наши дни активно работают телеканалы «Спас», «Союз», огромное пространство Интернета заполнено работами религиозного направления, весьма разными по качеству, нам интересно собрать программы, дающие представление не только о разнообразии тематики и жанров, но и о высоком профессионализме авторов данного направления», – рассказывает программный директор Фестиваля «Радонеж».

«Ведущими темами остаются – осмысление истории, жизнь Церкви, 75-ление Победы – исторические очерки; рассказ о святых местах и святынях – паломническое кино и киноагиография; проблемы семьи, молодежи и экологии – проблемное кино», – отметила Т. Москвина-Яшенко

«В этом году пришло много работ из стран СНГ – Беларусь, Армения, Грузия, Украина, Киргизия, Молдова, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, есть Сербия, Болгария, Израиль, Иерусалим. Работы разные, но все интересно.

Телевизионный конкурс, помимо центральных регионов, Москвы и Санкт-Петербурга, где сосредоточены основные силы, собирает фильмы и телепрограммы разных регионов России (Нижний Новгород, Великий Новгород, Калуга, Липецк, Псков, Самара, Астрахань, Мурманск, Донецк, Крым, Республика Марий, Башкортостан, Пермский край, Урал, Забайкалье, Чита, Сибирь, Алтай, Дальний Восток).

По программам «Радонежа», собранным в нашем каталоге, представляющем собой по-настоящему справочно-энциклопедическое издание, (автор –составитель Марианна Чугунова), а также золотой киноколлекции, собранной за четверть века, можно судить о позитивной жизни нашей страны в этот период», – рассказала Татьяна Москвина.

«Из того, что уже отобрано, можно назвать полнометражные неигровые работы, «Андрей Тарковский. Кино как молитва» Андрея Тарковского-сына о творчестве гениального отца, «Александр Солженицын. Раскаяние» Сергея Мирошниченко с учениками, «Сталинградское Евангелие» Владимира Шуванникова, «Юрий Кублановский. Родина рядом» Алексея Бурыкина, «Новомученники» Галины Огурной, «Василий Шукшин. Я пришел дать вам волю» Юрия Малыгина и другие

Помимо известных и постоянных авторов, таких как Максим Якубсон, Максим Гуреев, Марина Михайлова, Алексей Малечкин, Сергей Головецкий, много работ молодых, пока мало известных», – рассказала в интервью радиостанции программный директор XХIV Международного фестиваля кино и телепрограмм «Радонеж» Татьяна Викторовна Москвина-Ященко.