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Рок-группу Scorpions обвинили в распаде СССР

Марьям Ибрагимова
18 мая, 2021 14:46
2 мин
Марьям Ибрагимова
18 мая, 2021 14:46
2 мин
Evguenii Matveev/Russian Look
Evguenii Matveev/Russian Look

В Германии назвали истинную причину распада СССР. Как оказалось, лодка политстабильности начала впервые раскачиваться после рок-фестиваля «Moscow Music Peace Festival», состоявшегося в Москве на стадионе Лужники в 1989 году.

Тогда перед советскими гражданами выступили американская глэм-метал группа Mötley Crüe, эпатажный артист и основатель группы «Black Sabbath» Оззи Осборн, а также немецкая англоязычная рок-группа Scorpions. Именно последние исполнители сыграли в вопросе развала СССР решающую роль.

«Они исполняли Wind of Change («Ветер перемен»). Мелодия была запоминающаяся. Люди поняли, что жить можно лучше. Они хотели этих перемен. А вскоре распался СССР», – пишет немецкое издание T-Online.

Кроме того, тому есть весомое подтверждение, считают в Германии – уже после распада Союза один из сотрудников ЦРУ признался в том, что лично передал текст песни в руки фронтмену Scorpions Клаусу Майне, а написана она была специальным отделом «боевой поэзии», передает Лента.ру.

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ТЕГИ
Германия
СССР
Распад
Музыка
Рок-группа
Scorpions
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