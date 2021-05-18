Рок-группу Scorpions обвинили в распаде СССР

Культура

В Германии назвали истинную причину распада СССР. Как оказалось, лодка политстабильности начала впервые раскачиваться после рок-фестиваля «Moscow Music Peace Festival», состоявшегося в Москве на стадионе Лужники в 1989 году.

Тогда перед советскими гражданами выступили американская глэм-метал группа Mötley Crüe, эпатажный артист и основатель группы «Black Sabbath» Оззи Осборн, а также немецкая англоязычная рок-группа Scorpions. Именно последние исполнители сыграли в вопросе развала СССР решающую роль.

«Они исполняли Wind of Change («Ветер перемен»). Мелодия была запоминающаяся. Люди поняли, что жить можно лучше. Они хотели этих перемен. А вскоре распался СССР», – пишет немецкое издание T-Online.

Кроме того, тому есть весомое подтверждение, считают в Германии – уже после распада Союза один из сотрудников ЦРУ признался в том, что лично передал текст песни в руки фронтмену Scorpions Клаусу Майне, а написана она была специальным отделом «боевой поэзии», передает Лента.ру.