Рок-фестиваль «Нашествие 2021» впервые меняет прописку

Культура

Долгожданный фестиваль «Нашествие 2021» пройдет 30, 31 июля и 1 августа в подмосковном Серпухове, после 14 лет, проведенных в Тверской области. Самый масштабный рок-фестиваль страны впервые меняет прописку.

В этом году фестиваль переезжает в Подмосковье и, скорее всего, там и будет проводиться ежегодно.

Территория в Большом Завидово давно уже не вмещала всех приезжающих на этот событие со всей России, а еще - из Беларуси, Казахстана, Эстонии, Германии, Украины и других стран. И уже в 2019 году 200 тысячам зрителей было тесновато в Большом Завидово - у главной сцены люди стояли плечом к плечу (в 2020-м фестиваль не проводился из-за пандемии).

Праздник музыки пройдет с соблюдением всех мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Пройти на территорию фестиваля будет возможно как по вновь приобретённым, так и по прошлогодним билетам.

Несмотря на то, что коронавирус кардинальным образом изменил общественную жизнь, оргкомитет фестиваля обещал сохранить столь полюбившийся уникальный формат и сделать настоящий праздник для любителей рок-музыки.

Планируются не только выступления музыкальных групп, но будут проводиться кинопоказы, исторические реконструкции, театральные представления и море интересного для гостей фестиваля.

Для тех гостей кто приедет с детьми - на территории будут оборудованы детские, игровые и спортивные площадки. В общем, опыт у организаторов уже большой и при подготовке нового места все будет учтено. И всех любителям фестиваля будет комфортно и радостно.

Точная программа главного приключения лета находится на стадии подготовки. Она во многом будет зависеть от эпидемиологической обстановки в России.

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