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Культура
Решение России по «Евровидению-2021» никого не удивило
26 октября, 2020 16:13
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Eurovisionary.com
Организаторы «Евровидения-2021» озвучили решение России насчет участия в конкурсе. Его подтвердило руководство Первого канала.
Россия примет участие в смотре вместе с 40 другими странами. Как и планировалось в 2020 году, в конкурсе будут соревноваться представители 41 государства - Франции, Бельгии, Беларуси, Болгарии, Чехии, Дании, Германии и других.
Финал «Евровидения-2021» состоится 22 мая в Роттердаме, уточняет «Интерфакс».
Напомним, в 2020 году конкурс отменили из-за пандемии. Он должен был состоятся с 12 по 16 мая в Нидерландах.
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