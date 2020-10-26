Решение России по «Евровидению-2021» никого не удивило

Eurovisionary.com

Организаторы «Евровидения-2021» озвучили решение России насчет участия в конкурсе. Его подтвердило руководство Первого канала.

Россия примет участие в смотре вместе с 40 другими странами. Как и планировалось в 2020 году, в конкурсе будут соревноваться представители 41 государства - Франции, Бельгии, Беларуси, Болгарии, Чехии, Дании, Германии и других.

Финал «Евровидения-2021» состоится 22 мая в Роттердаме, уточняет «Интерфакс».

Напомним, в 2020 году конкурс отменили из-за пандемии. Он должен был состоятся с 12 по 16 мая в Нидерландах.