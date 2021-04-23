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Ректор РХТУ Мажуга призвал повысить стипендии в российских вузах

Елена Коваленко
23 апреля, 2021 18:14
2 мин
Елена Коваленко
23 апреля, 2021 18:14
2 мин
РХТУ
Соц сети

Ректор химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга в эфире радиостанции «Говорит Москва» предложил увеличить размер стипендий в российских вузах. По его оценкам, текущий уровень выплат тем, кто готовится к защите диссертации, не позволяет сосредоточиться на исследовательской работе.

«Стипендии, которые сейчас платят аспирантам, ничтожно малы, как и студентам. Аспирант должен заниматься наукой день и ночь, он должен гореть этим, быть в лаборатории.Сегодня аспирант вынужден работать. Хорошо, если вуз дает ему такую возможность, но часто бывает так, что у вуза такой возможности нет. Поэтому аспирант находит работу на стороне. Компания перетягивает его время на себя, потому что она платит», - сказал Александр Мажуга.

Среди приоритетов, необходимых для успешного развития отечественной науки, Александр Мажуга указал на дальнейшее повышение статуса ученого в стране и решениевопроса с обеспечением молодых специалистов жильем.

20 апреля заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил об инициативе о замене стипендий для 30% наиболее талантливых аспирантов России на трехлетние исследовательские гранты в размере около 700 тыс. рублей в год.

Александр Мажуга – член Американского химического общества, Международного общества бионеорганической химии и Российского химического общества им. Д.И.Менделеева. В 2019 году вошел в рейтинг выдающихся молодых ученых мира. Сейчас занимается нанохимией в области медицины, в частности разрабатывает методы точной доставки лекарств с помощью различных наномолекул.

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