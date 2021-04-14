Рекордная сумма пожертвований собрана на восстановление одного из главных достояний Франции

Культура

На реставрацию сгоревшего в 2019 году собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам) собрана рекордная сумма в 830 миллионов евро. Вся «беспрецедентная сумма» собрана с помощью пожертвований. Об этом сообщила глава Минкульта Франции Розелин Башло.

«Было собрано 830 миллионов евро пожертвований, абсолютно беспрецедентная сумма», - сообщила министр.

Башло отметила, что она выступит «гарантом правильного и прозрачного использования» собранных средств.

Также министр заверила, что Нотр-Дам будет отреставрирован и вновь открыт в 2024 году, передаёт РИА «Новости».

Напомним, крупный пожар в парижском соборе Нотр-Дам произошел в апреле 2019 года. Огонь уничтожил несущую конструкцию шпиля собора, из-за чего тот обрушился. Также сгорел уникальный деревянный каркас крыши, который состоял из дубовых балок возрастом более 800 лет. По оценкам экспертов, восстановление собора может занять 10-15 лет. При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о целях восстановить здание за 5 лет.