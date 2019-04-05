Разорванное платье актрисы

В четверг, 4 апреля, Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование процедуры госзакупок в сфере культуры. И хотя поправки продвигались с большим скрипом - экономический блок правительства затягивал процедуру, не предоставляя во время отзыв на законопроект - первое чтение он прошел при единодушном одобрении депутатов. Более того - срок для внесения поправок в документ Госдума установила беспрецедентно короткий - до 8 апреля.

О причинах потребовавшегося упрощения закона «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ) напомнили присутствовавшие на пленарном заседании деятели культуры: художественный руководитель театра «Et Cetera» Александр Калягин, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, генеральный директор Государственного театра наций Мария Ревякина.

Ревякина, как впрочем, и ее коллеги, была взволнована. Ее речь началась со слов благодарности депутатам, благодаря усилиям которых законопроект, обсуждавшийся почти два года, дошел-таки до момента принятия. Глава театра наций привела примеры специфики работы в сфере театра.

«Например, нам необходимо пригласить режиссера, и мы, конечно, знаем, кого хотим пригласить. Например, Льва Додина. При этом мы должны провести конкурс между тремя режиссерами и выбрать самого низкооплачиваемого из них. И мы проводим фиктивные конкурсы. Так же обстоит дело и с выбором актеров. Проводим липовый конкурс между тремя актерами и выбираем якобы самого дешевого актера Александра Калягина. Если мы планируем спектакль, то за год мы должны предоставить полнейшую экспликацию на спектакль, что сделать нереально. У нас же не производство и не конвейер. Режиссер, художник должны иметь возможность что-то изменить в спектакле, уже после составления подробного плана. Уж про дорогое платье, разорванное актрисой на репетиции, я и не говорю. По закону о госзакупках мы должны 9 дней ждать, пока у нас в системе электронного бюджета не появится контракт на покупку костюма, а спектакль - завтра. Мы постоянно как-то изворачиваемся, часто вместо того, чтобы заниматься творчеством. Все правки, которые сейчас вносятся, нам крайне необходимы», - рассказала она.

Нововведения в законодательство о закупках в сфере культуры стали результатом диалога между Госдумой и творческим сообществом - ведущими режиссерами, актерами, музыкантами, руководителями музеев и библиотек.

Собственно, претензии у творческих работников к 44-ФЗ возникли с момента его принятия в 2013 году. Но история конкретно этих поправок началась с ноября 2017 года, когда на Санкт-Петербургском Культурном форуме президент Владимир Путин сказал, что нужно менять систему госзакупок для учреждений культуры. Ну а дальше были созданы две рабочие группы - одна в Комитете по культуре Госдумы, вторая - в Администрации президента, которые разрабатывали новации в закон о госзакупках в сфере культуры. 24 декабря 2018 группа депутатов внесла его в Госдуму. И вплоть до 26 марта 2019 года законопроект пылился под сукном - правительство не предоставило официальный отзыв.

Рабочие отзывы экономический блок правительства таки написал, они были отрицательные, а направлены не в Госдуму, а в Министерство культуры

Потребовалось вмешательство председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. На пленарном заседании 4 апреля Володин даже упомянул, что для этого пришлось встречаться с главой правительства. 28 марта первый вице-спикер Госдумы и глава рабочей группы по совершенствованию закона о госзакупках Александр Жуков провел встречу с представителями Минфина, ФАС и Минкульта, ее результатом стал официальный отзыв Правительства, положительно оценивающий законопроект.

Новации в законодательстве призваны убрать препоны с точки зрения необходимости проведения конкурсов среди поставщиков услуг и, в частности, расширить перечень оснований для закупок у единственного поставщика.

При этом максимальная сумма закупки учреждением культуры у единственного поставщика увеличивается с 400 до 700 тысяч рублей, а годовой объем таких закупок у крупных учреждений - с 20 млн до 50 млн рублей

Также законопроект разрешает расходовать организациям культуры пожертвования и средства, полученные по дарственной или завещанию. При работе с объектами культурного наследия, музейными или архивными материалами документ дает право заказчику запретить субподряд.

«Законопроект позволит упростить проведение закупок для съемок фильмов, театральных постановок, проведения концертов или выставок. Важно не допустить ситуаций, когда из-за бюрократической волокиты режиссер не может заменить декорации в спектакле или филармония не может закупить необходимые музыкальные инструменты. Изменения в закон создают условия для творчества», - пояснил журналистам важность законопроекта Вячеслав Володин.

По словам председателя Комитета Госдумы по культуре и одного из авторов законопроекта Елены Ямпольской, в случае с предлагаемыми законодательными новеллами речь о возвращении к здравому смыслу.

«Если наш законопроект будет принят, это вовсе не означает, что для деятелей и работников культуры наступит бюджетная вольница. Мы просто надеемся, что консерватории и филармонии смогут приобрести именно тот музыкальный инструмент, который им требуется. Музеи будут поручать транспортировку экспонатов не той компании, которая готова увезти их максимально дешево, далеко и надолго, а той, которой действительно можно доверить наше национальное достояние. Театрам не придется проходить через долгие и дорогостоящие процедуры, чтобы ввести в спектакль актера вместо заболевшего, сшить актрисе новое платье взамен порванного. И если режиссер за неделю до премьеры решит, что на сцене должен быть не вишневый сад, а березовая роща, директор не будет впадать в предынфарктный ступор», - отметила она.

Как надеется г-жа Ямпольская, 9 апреля проект «О внесении изменений в ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ) будет принят во втором чтении, а в конце апреля - в окончательном третьем. По словам главы комитета, его ожидает вся отечественная культура, чья жизнь существенно упростится.

Автор: Елена Филимонова