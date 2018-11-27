Распродажа в Лондоне. Царский фарфор, Айвазовский и Лев Бакст
Распродажа в Лондоне. Царский фарфор, Айвазовский и Лев Бакст

Британский аукцион Christie's выручил миллионы фунтов на русском искусстве

В Лондоне состоялись очередные торги знаменитого аукциона Christie's, в котором участвовали 250 человек из 29 стран мира.

Отмечается, что особым спросом на аукционе пользовались произведения искусства, относящиеся к истории России XIX века.

Картина Ивана Айвазовского «Закат в Венеции», происходящая из собрания Джона Клюге, не появлялась на рынке последние двадцать лет и в ходе торгов была продана за 608,7 тысячи фунтов.

Самой дорогой работой в коллекции работ Льва Бакста из собрания семьи Константинович - потомков художника стал выполненный в 1912 году акварельный эскиз декораций к балету «Дафнис и Хлоя» на музыку Мориса Равеля, ушедший с молотка за 212,5 тысячи фунтов.

Также с молотка с большим превышением оценочной стоимости ушли императорские фарфоровые вазы эпохи Николая I, портреты молодого цесаревича Александра Николаевича по мотивам работ Доу и Крюгера c императорским провенансом.

Фаворитом торгов стала впервые появившаяся на аукционе и происходящая из частной испанской коллекции редкая и «самая большая императорская фарфоровая ваза времен Николая I», украшенная портретом императора Австрии, короля Богемии и Венгрии Франца I работы Александра Нестерова по мотивам портрета кисти Иоганна Петера Крафта. Она была продана за 1,8 миллиона фунтов.

Пара других редких фарфоровых ваз, созданных мастерами Императорского фарфорового завода в эпоху правления Николая I в 1828 году и украшенных батальными сценами работы Семена Голова по мотивам картин Питера Воувермана, была продана за 488,7 тысячи фунтов.

Кроме того, с молотка ушли портрет цесаревича Александра Николаевича в форме Лейб-гвардии Черноморского Эскадрона (с Джорджа Доу) и портрет цесаревича Александра Николаевича в форме Лейб-гвардии Атаманского Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полка (с Франца Крюгера) c императорским провенансом за 100 тысяч и 152,5 тысячи фунтов соответственно.

Общая доходность от продаж русского искусства достигла отметки в 7,15 млн фунтов стерлингов, что эквивалентно на данный момент сумме свыше 610 млн рублей.

По материалам Interfax.

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