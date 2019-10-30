Путь духовного пилигрима по современной России

Радио «Радонеж» и «Русская планета» предлагают читателю материал об этапах становления паломничества в современной России от эксперта Юрия Минулина.

В 1970-80-е годы мы учились в институтах, а кто-то даже заканчивал школу. Придя в Церковь, мы поняли, что неотъемлемой частью познания мира для нас будет путешествие по святым местам.

А.В. Фролов, ныне священник храма свт. Тихона, патриарха Московского в г. Клин, пригласил нас в Псково-Печерский монастырь. Шел Великий пост 1979 года. Мы, 6 человек, сошли с поезда №176 на станции Печеры Псковские и отправились по брусчатке в центр города, откуда недалеко до монастыря...

Мы даже не понимали, что совершаем паломничество. У нас, мальчишек, рожденных в советское время, не было такого слова. Было другое: мы приехали в монастырь. Приехали в необычный, неожиданный для нас мир, где есть свои правила, уставы.

Может быть, так и зародился наш интерес к путешествию с духовным смыслом. У нас была христианская община, которая состояла из 10 человек. Мы встречались, вместе читали Евангелие, а летом отправлялись в путешествия. Одно из них, на Соловки, совершили в 1983 году. За 20 дней посетили 20 городов. Для нас было важно составить описание: какие храмы и обители сохранились, где действует музей, где – какие-то другие учреждения

В ноябре 1983 году мы предприняли паломничество в Санкт-Петербург, чтобы в день памяти апостола Иакова, брата Господня принять участие в составленной им Литургии. В то время в России она служилась раз в году, в академическом храме Александро- Невской Лавры.

Совершал богослужение ректор СПбДА епископ Кирилл, ныне Святейший Патриарх Московский и всея Руси. После службы нас встретил архиерей. Он рассказал, что сам часто путешествует по России и посещает заброшенные храмы в пустых деревнях, совершает в них богослужения. Будущий Патриарх подарил нам Евангелия и благословил на паломничество.

В марте 1989 году состоялась встреча инициативной группы, в которую вошли Кирилл Каледа – ныне настоятель храма на Бутовском полигоне, Ирина Андреевна Хальзева – старший методист и экскурсовод Московского городского экскурсионного бюро, и я, ныне директор ПС «Радонеж». Наша встреча состоялась в храме Ильи Обыденного. Мы знали, что у Кирилла Каледы большая библиотека книг о людях, пострадавших за веру в ХХ в., и задумали создать экскурсию, посвященную им и новейшей истории Церкви.

За первый год мы провели 150 экскурсий, посвященных Патриарху Тихону. Это стало началом возрождения паломничества в России. Мы обратились в Патриархию за благословением открывать и другие направления поездок

С начала 90-х годов стали открываться монастыри: Толгский, Валаам, Соловки, Дивеево... Они еще только возрождались, но приезд паломников туда надо было организовывать. Путешествие по святым местам было важным для любого прихода, и мы стали активно заниматься организацией этих паломничеств. Для этого в 1990 году мы объединились с обществом «Радонеж» и вот уже 30 лет радио «Радонеж» успешно говорит о паломничестве.

К концу 90-х годов карта наших маршрутов существенно расширилась, и их требовалось систематизировать. У нас появилось расписание, составляемое на год вперед. Расписание как основу работы у нас заимствовали другие паломнические и туристические организации. Сейчас это кажется естественным, тем, без чего не может быть туризма или паломничества – а тогда это расписание надо было придумать.

Появилась возможность выезда за рубеж. С 1993 года начинаются путешествия на Святую землю. Сначала они были теплоходными. Сейчас мы чаще всего летим самолетом, и ПС «Радонеж» отправляет группу на Святую землю каждую неделю. Мы рады, что каждый человек может поклониться Гробу Господню, побывать на месте Рождества Христова и окунуться в реку Иордан

На начало 2000-х годов пришлось разделение понятий паломничества и религиозного туризма. Это было связано с тем, что церковное сообщество стало обретать осознание того, как надо строить путешествия по святым местам. Но и религиозные туры сохранялись, потому что в нашем обществе много людей, которые хотят изучать веру и искать путь к Богу, но еще не готовы на паломничество – то есть путешествие только ради молитвы – в полном смысле. Нужно помнить, что почти каждый человек, который к нам приходит, хорошо подготовлен. Он читает, изучает места, куда готовится поехать. И чаще всего он хочет посетить не только святые места, но и музеи.

В конце 2000-х годов при нашем участии на миссионерском факультете ПСТГУ была открыта кафедра религиозного туризма и паломничества. Это единственное учебное заведение, которое имеет государственную лицензию на подготовку таких специалистов. ПС «Радонеж», всегда имевшая хороших экскурсоводов, понимала, что при умножении паломнических маршрутов в их многообразии надо подготавливать и экскурсионные кадры.

Все это дало возможность понять, что в паломническом движении тоже имеют место понятия «тур», «обслуживание», «организация питания», «трансфер» и другое. У всех путешествий, светских и религиозных, одни и те же компоненты. Эти понятия существовали уже во времена Императорского Православного Палестинского Общества, которое организовывало прием русских паломников на Святой земле. В деятельности ПС «Радонеж» появился такой важнейший элемент как понятие «стандарт религиозного тура», «стандарт паломнического маршрута».

Этот стандарт стал неотъемлемой частью нашей работы. ПС «Радонеж», организованная в 1989 году группой православных людей, всегда понимала, что развивать паломничество можно только в Церкви, только сообща.

При нашем участии открыто около 190 прекрасных маршрутов. Валаам. Соловки. Дивеево. Алтай. Крым. Оптина пустынь. И, конечно, Святая земля. У нас есть эпиграф: «От Синая до Соловков», родившийся в середине 90-х. Он говорит о том, что все, что происходило на Ближнем Востоке, на Синае, на Соловках, в Иерусалиме, на Голгофе, отразилось и на нас и дает нам силу, чтобы служить Господу

В завершение можно отметить следующее. В 90-е годы, понимая, что грядет новое время, очень коммерческое и практичное, мы задали себе вопрос: кто мы? – И ответили на него словами, которые сегодня прочно вошли в обиход: мы паломническая служба. Мы готовы служить Церкви и каждому человеку. В 90-е годы эти два слова мы соединили первыми. И мы очень рады, что паломническое служение оказалось близким Церкви и людям в отдельности. И сегодня каждый человек в России, слыша слово «паломничество», понимает, о чем идет речь, куда он поедет и для чего совершается это путешествие.

Мы отвечаем за то, что делаем, не только перед людьми, государством, профессиональным сообществом. Мы отвечаем за него перед Богом. В этом – главная особенность православного паломничества.