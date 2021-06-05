Публицист Стариков разъяснил важность фильма «Турист» о российских инструкторах в ЦАР

Культура

Выход нового фильма «Турист», рассказывающего о работающих в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российских инструкторах, имеет не только художественное, но и политическое значение. Такое мнение после просмотра картины высказал публицист и член центрального совета партии «Справедливая Россия — За Правду» Николай Стариков.

«У российского зрителя всегда есть спрос на героя. И поскольку живем мы в очень неспокойном мире, то этот герой с большой вероятностью имеет отношение либо к силовым структурам, либо является военным», — отметил писатель в интервью ФАН.

Стариков пояснил, что этот подход является отражением современной реальности. При этом он подчеркнул, что задача кинематографистов — удовлетворят этот спрос.

По мнению эксперта, с политической точки зрения ленты вроде «Туриста» выполняют задачу по формированию положительного имиджа РФ за пределами страны.

«Потому что желающих выставить нас в дурном свете не переводится»,— пояснил Стариков.

По словам публициста, в зарубежном кинематографе россияне фигурируют только в качестве отрицательных героев. Это в свою очередь становится поводом для формирования предрассудков и стереотипов о гражданах РФ в глазах иностранцев. В западных медиа российских инструкторов часто причисляют к «ЧВК Вагнера».

«Турист» же является отражением того, какие действительно задачи в мире выполняет Россия.

«Поэтому фильм, где, как и в жизни, Россия несет добро и справедливость, защиту — это очень важно и своевременно», — считает публицист.

По мнению Старикова, производство такого рода киноработ в перспективе должно поддерживаться властями и стать частью продуманной и целенаправленной государственной политики.

Писатель уверен, что качественный фильм складывается из трех составляющих: прекрасного сценария как отражения идеи, хорошей актерской игры и заложенного туда бюджета. Только сочетание всех этих элементов позволит создать целостную и интересную работу. Таких фильмов отечественный кинематограф в настоящее время предлагает зрителю очень мало.

«Турист» — это основанный на реальных событиях фильм, рассказывающий историю, произошедшую в ЦАР в декабре 2020 года. Тогда местные группировки боевиков предприняли попытку совершить в стране государственный переворот. Из-за угрозы мирному населению обучавшие местную армию российские инструкторы были вынуждены встать на защиту простых граждан.

Премьера картины в РФ состоялась 19 мая на телеканале НТВ.