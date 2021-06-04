Публицист Холмогоров назвал преимущества фильма «Турист» перед другими российскими боевиками
Кинолента «Турист» о российских инструкторах в Центральноафриканской Республике снята по-настоящему захватывающе, заявил публицист, блогер и политический деятель Егор Холмогоров.
Он подчеркнул, что кино получилось интересным, а также отметил его разительное отличие от других российских фильмов на военную тематику. В тех главными героями зачастую становятся алкоголики или неопытные молодые люди. «Турист» в свою очередь повествует о настоящих русских мужчинах, которые достойно справляются с испытаниями.
По мнению Холмогорова, авторы картины вызывают еще больше уважения, если сравнивать их работу с «поделками» создателей высокобюджетного кино, которое пропитано антироссийских духом.
«Право же, если бы эти деньги отдали тем, кто снимает такие фильмы как «Турист», толку было бы в разы больше», — подчеркнул публицист.
Он выразил надежду, что в России продолжится производство подобных фильмов.
Российская премьера фильма «Турист» состоялась в эфире телеканала НТВ 19 мая. До этого ее прокат с 14 мая прошел в столице Центральноафриканской Республики, где ленту посмотрели более 70 тысяч человек.
В настоящий момент она размещена на площадках крупнейших онлайн-кинотеатров.