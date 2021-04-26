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Культура
Происшествия «Культурной столицы»: двое любителей литературы подрались из-за места в библиотеке
26 апреля, 2021 20:42
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Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com
В санкт-петербуржской Российской национальной библиотеке (РНБ) два посетителя читального зала устроили драку. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления вневедомственной охраны (УВО).
Согласно пресс-службе, 24 апреля в корпусе РНБ произошла стычка между двумя посетителями. Один из них занял своими вещами дополнительное рабочее место и отказался уступить его другому посетителю. Сначала между мужчинами возникла словесная перепалка, после она переросла в драку.
Для разрешения конфликта на место был вызван наряд вневедомственной охраны. Сотрудники задержали посетителя, который устроил драку. После его передали сотрудникам полиции, который займутся дальнейшим выяснением обстоятельств, сообщает «Интерфакс».
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