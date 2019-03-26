ФСБ приоткрыла завесу тайны русского адмирала

Интерес к личности адмирала не угасает уже несколько десятилетий. На днях он вспыхнул с новой силой: ФСБ рассекретило уголовное дело расстрелянного в феврале 1920 года без суда Иркутским военно-революционным комитетом адмирала. Однако доступ к документам по-прежнему закрыт. Причина, по словам сотрудников ведомства, заключается в том, что Колчак не реабилитирован.

Занятная, между прочим, формулировка. Остается лишь гадать и предполагать: почему же нельзя хоть одним глазком глянуть на документы? Что же такого таится в архивах, что с портрета Колчака может облететь позолота, и его образ потускнеет или того хуже, почернеет? Или пожелтевшие бумаги хранят иную тайну? Однако все равно давно пора стряхнуть пыль со старых бумаг и предать их содержание широкой огласке. Ведь по закону «Об архивном деле» документы, в которых содержится личная тайна, следует обнародовать максимум спустя 75 лет с момента их создания. Другой закон – «О государственной тайне» предусматривает срок в 30 лет, который продлевается в исключительных случаях. Или уголовное дело Колчака – именно такой случай?

Адмирал уже многократно воспет – в истории, литературе, искусстве. Его имя овеяно романтическим флером. О Колчаке ставили спектакли, снимали фильмы, самый известный - режиссера Андрея Кравчука «Адмиралъ», в котором тот, в исполнении актера Хабенского предстал образцом благородства, честности, патриотом, честно служившим родине и за нее сложившим голову. К тому же - блестящий кавалер, галантный мужчина!

В Иркутске, на месте предполагаемой гибели адмирала установлен памятник работы Вячеслава Клыкова. В Сибири с успехом продавали пиво «Адмирал Колчак»

В Санкт-Петербурге с большой помпой открылась посвященная ему мемориальная доска. Правда, ее вскоре демонтировали. В постановлении суда говорилось, что увековечение произошло «без учета сведений об учиненных Колчаком массовых репрессиях». Неужели, об этом не знали? Да нет, конечно, просто «плохую статистику» проигнорировали.

К слову, такие нехитрые «уловки» всегда были в моде, а нынче – особенно. Все – предельно просто. Когда надобно воспеть некий персонаж – пришла пора, общественность требует, - то выпячивают его заслуги, черты характера и прочие положительные качества. Образ отмывают от недостатков, очищают от порочащих его фактов и свидетельств. И пожалуйте – герой нашего или прошлого времени готов.

Если надо очернить личность, все делается наоборот…

Колчак – ученый, исследователь Севера, благодаря ему, было внесено немало исправлений и дополнений на географическую карту России

Он трижды совершал кругосветные путешествия, участвовал в поисках легендарной «Земли Санникова».

Адмирал - человек, «для кого не страшны ураганы, кто изведал мальстремы и мель. Чья не пылью затерянных хартий, солью моря пропитана грудь, кто иглой на разорванной карте отмечает свой дерзостный путь». Гумилев писал не о Колчаке, но его изящные строки могли бы служить эпиграфом к морской части биографии адмирала.

Он служил на Балтийском и Тихоокеанском флотах. Участвовал в двух войнах – Русско-японской и Первой мировой. Командовал Черноморским флотом. Его грудь украшали ордена Святого Владимира, Святой Анны, Святого Станислава, множество медалей.

Словом, биография Колчака - яркая, внушающая уважение.

Но – только до 1917 года. Потом все резко переменилось. Фамилия та же, но человек – другой. И поступки иные

В июле 1917 года Колчак отбывает за границу. Как, почему? Политическая ситуация в России сложная, запутанная. Держава по-прежнему выполняет свои обязательства перед Антантой в Первой мировой войне, стало быть, сражается с Германией и Австро-Венгрией. Однако Колчак покидает пост командующего Черноморским флотом. Из его телеграммы Временному правительству:

«Сегодня делегатское собрание постановило отобрать от всех офицеров оружие, что и приведено в исполнение судовыми и полковыми комитетами, такое же требование предъявлено и мне. Этим поступком наносится глубокое оскорбление мне и всему офицерскому составу, вносится рознь и разлад в вооруженную силу. Считаю, что моя дальнейшая деятельность в Черном море, равно как и деятельность начальника моего штаба, более не может быть полезна, и для блага Отечества…»

Рассорившись с Керенским, Колчак уезжает за границу - сначала в Англию, потом - в США. Оттуда пишет письмо своей возлюбленной Анне Тимиревой:

«Сегодня день большого значения для меня; сегодня я был вызван Sir Green'ом в посольство и получил от него сообщение, решающее мое ближайшее будущее. Я с двумя своими спутниками принят на службу Его Величества Короля Англии…».

Как прикажете это понимать? Русский офицер, флотоводец и – идет на иностранную службу. Почему? Сие покрыто тайной.

Неудивительно, что пошли слухи, впрочем, не угасшие по сей день: Колчак был завербован Лондоном, а потом и Вашингтоном

Во время Гражданской войны Колчак, став Верховным правителем России, сражался с большевиками. Но - не только воевал. Широко известны творимые его войском и по его же приказам бесчинства. Колчаковцы безудержно грабили, без суда и следствия, расстреливали, вешали, сжигали, сбрасывали в шахты своих же соотечественников, русских: рабочих, крестьян, интеллигентов, всех, кто сочувствовал красным. Или косо смотрел на белых.

«В Восточной Сибири совершались ужасные убийства, но совершались они не большевиками, как это обычно думали, - вспоминал американский генерал Уильям Грэвс. - Я не ошибусь, если скажу, что в Восточной Сибири на каждого человека, убитого большевиками, приходилось сто человек, убитых антибольшевистскими элементами… Сомневаюсь, что в истории последнего полувека найдется хоть одна страна в мире, где убийства совершались бы еще спокойнее и с меньшим страхом наказания, чем это было в Сибири при режиме адмирала Колчака…».

Если кто-то не верит Грэвсу, может без особого труда найти немало подобных или еще более страшных свидетельств террора колчаковцев. Их многочисленные преступления уже много десятилетий не составляют ни для кого тайны, но во время сильного славословия в адрес адмирала, о них, разумеется, предпочитали не вспоминать.

«Колчак не остановил террора в отношении гражданского населения, проводимого его контрразведкой и, как человек, совершивший преступления против мира и человечности, не подлежит реабилитации», - это строки из решения Забайкальского окружного военного суда, вынесенного в 1999 году. Спустя два года отказала в реабилитации Колчака Военная коллегия Верховного суда. Затем такие вердикты вынесли две прокуратуры - Иркутской области и Омска.

Казалось бы, все ясно. Есть многочисленные факты, которые невозможно опровергнуть. Но от них можно отвлечь громкими словами, демагогическими восклицаниями.

Или – несмотря ни на что, продолжать верить в мифы и не замечать очевидного. Колчак – герой России и баста!

В прошлом и нынче салютуют адмиралу люди известные, публичные. И не сказать, что они ничего не знают и знать не хотят. Просто они живут в иллюзорном мире и не хотят возвращаться в реальность.

Александр Солженицын, создавший образ Колчака в романе «Красное колесо», во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным назвал адмирала и премьер-министра Российской империи Петра Столыпина «самыми великими деятелями в истории России». Пел осанну адмиралу и известный кинорежиссер Никита Михалков.

Министр культуры Владимир Мединский назвал «легендарной страницей в истории Омска» время, когда Колчак занимал пост Верховного правителя России. Он также ратовал за установку памятника адмиралу в этом городе.

В 2016 году депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов обращался к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой рассмотреть вопрос о реабилитации адмирала Колчака

Несколько дней назад, после сообщения о том, что ФСБ рассекретило уголовное дело Колчака, заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по образованию и науке Борис Чернышов заявил, что адмирала необходимо реабилитировать, и «наша фракция будет требовать срочной реабилитации героя России». Однако для многих людей Колчак из-за нелепой бюрократический недосказанности остается чуть ли не врагом, заметил депутат. И подвел черту:

«Нельзя продолжать это издевательство над всей нашей историей. Над историей огромной, великой русской армии».

С последними двумя фразами трудно не согласиться. Только трактовать их можно двояко.

Восприятие той или иной известной личности в России зависит не только от ее заслуг, но и от времени, политической ситуации, настроений в обществе. Некоторое время назад многие в стране с большим пиететом относились к Белому движению и их лидерам. Мол, они, храбрецы, патриоты, защищали Родину, шли в бой за святое дело. А раз лозунги верны, то и все средства хороши. И самые жестокие и отвратительные деяния белых замалчивались.

Как известно, в советское время все было наоборот – «беляки» представали мучителями, красные – образцом честности и благородства. Сейчас общество, как мне кажется, более объективно, взвешенно оценивает прошлое. «Выяснилось», что и те, и другие творили жестокости, безжалостно расправлялись со своими противниками.

И Колчак натворил много нехороших дел. Но почему об этом надо стесняться говорить? Не хочется в очередной раз разрушать легенду? Но почему надо сопротивляться правде?

Реабилитация отдельных, спорных участников Гражданской войны – красных и белых – неминуемо натолкнется на яростное противодействие в обществе представителей разных взглядов и воззрений. Так зачем еще больше разжигать и без того буйный костер противоречий?

Судить и осуждать исторических персонажей с позиций сегодняшнего дня – дело неблагодарное и неверное. У красных и белых, живших в тяжелое, неспокойное время, неведомое нам время, была своя идея, своя цель, они были верны своим лозунгам – самым верным, самым нужным, как тогда представлялось. И те, кто был против, объявлялись врагами.

Россияне шли – под револьверный лай и ружейные залпы, теряя товарищей, к светлому будущему. Но оно так и осталось недостижимым. Осталась лишь память – горькая, кровавая. И ей, памяти, нужен памятник - посмертного примирения обеих сторон.

Автор: Валерий Бурт