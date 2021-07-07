Председатель жюри Каннского кинофестиваля отозвался о Путине как о преступнике
В США снова отозвались о президенте России как о преступнике. На сей раз громкое заявление прозвучало на Каннском кинофестивале.
Американский режиссер Спайк Ли причислил президента России Владимира Путина к гангстерам, отвечая на эмоциональное заявление грузинской журналистки.
Она пожаловалась на угнетение ее со стороны России. На это Спайк Ли отреагировал следующим образом: «Этим миром правят гангстеры». Он отнес к таковым экс-президента США Дональда Трампа, лидеров Бразилии и России Жаира Болсонару и Владимира Путина.
По мнению режиссера, у президентов «нет ни морали, ни совести». Он призвал «выступить против таких гангстеров». Его цитирует Hollywood Reporter.
В марте президент США Джо Байден назвал главу России «убийцей». Это вызвало обострение российско-американских отношений. Несмотря на обвинение, Путин и Байден встретились на саммите в Женеве. В интервью российский президент рассказал, что привык к разного рода обвинениям.