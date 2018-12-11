Праславянская Азбука как закодированное послание

Российский химик, музыкант, автор неакадемических работ в области истории и лингвистики Ярослав Кеслер провел ряд научных исследований и заключил, что Русская Азбука — совершенно уникальное явление среди всех известных способов буквенного письма.

Он утверждает, что Азбука отличается от других алфавитов не только практически совершенным воплощением принципа однозначности графического отображения: один звук — одна буква, но и тем, что в Азбуке есть содержание.

Среди основных европейских алфавитов три в той или иной мере обладают акрофоничностью (каждое слово фразы начинается с той же буквы, что и название цвета): греческий, иврит и кириллица (= глаголица).

В латинице этот признак полностью отсутствует, поэтому латиница могла появиться только на основе уже распространенной письменности, когда акрофония не существенна.

Праславянская Азбука также полностью обладает признаком акрофоничности, однако в одном отношении существенно отличается от иврита. В иврите все названия букв — имена существительные в единственном числе и именительном падеже, а среди названий 29 букв славянской азбуки по крайней мере 7 слов — глаголы.

В нормальной связной речи один глагол приходится в среднем на три другие части речи. В названиях букв праславянской азбуки наблюдается именно такая частота глагола, что прямо указывает на связный характер азбучных наименований.

Таким образом, праславянская Азбука представляет собой Послание — совокупность кодирующих фраз, позволяющих каждому звуку языковой системы придать однозначное графическое соответствие — то есть букву.

При этом системы начертания букв для передачи одной и той же звуковой системы могут быть разными, например, кириллица = глаголица для праславянского языка, кириллица = латиница для современного сербохорватского языка, известные из истории три равноправные системы средневекового грузинского письма и так далее.

Ярослав Кеслер также пишет, что праславянская Азбука — это первый в истории современной цивилизации учебник. Человек, прочитавший и понявший азбучное Послание, овладевает не только универсальным методом хранения информации, но и приобретает способность передачи накопленного знания — то есть становится Учителем. Для передачи грамотности достаточно выбрать подходящий набор знаков, отображающих начальные звуки слов Послания — например, кириллицу или глаголицу.

Традиционно считается, что древнейшим буквенным письмом было «древнееврейское» — современный иврит, затем на его основе возникло греческое письмо, и уже после этого из греческого письма образовались латиница, кириллица и другие европейские алфавиты.

Такая последовательность развития письменности целиком определяется принятой ныне исторической хронологией развития современной цивилизации: сначала культуру развивали якобы «древние» евреи и египтяне, затем «древние» греки, далее «древние» римляне, и только потом славяне. Затем «мрачные века Средневековья», западноевропейское «Возрождение»… а «варварская» Россия якобы отстала от Европы на двести лет из-за «татаро-монголького ига».

Однако, нынешняя хронология стала в Европе общепринятой только в XVI–XVII веков, после того, как Тридентский Католический Собор канонизировал вычисления монаха Дионисия и впервые постановил, что год окончания собора — 1563 от Рождества Христова.

Современные исследования, и прежде всего, работы академика А. Т. Фоменко, показывают, что существующая хронология событий до XVI века принципиально неверна. Внедренная католической церковью хронология, по сути, опрокинула в прошлое реальные события, причем, чем ближе они к XVI века, тем дальше оказываются в древности по нынешней хронологии.

Причина этого кроется в распаде общеевропейской Византийской (по-славянски Боснийской) Империи в XV века, завершившемся окончательным падением Царь-Града в 1453 году, на три основные части — православную Восточную Европу (Русская Империя), католическую Западную Европу (Священная Римская Империя) и мусульманскую Южную Европу (Османская Империя).

Каждая из трех частей бывшей единой Империи претендовала на наследие Византии — не случайно, в Западной Европе бывшую общую столицу (по-русски Царь-Град) стали именовать по-своему — «Констанинополь», а в Турции — «Истанбул (Стамбул)».

В течение всего XVI веке в Европе продолжался дележ византийского наследства, который закончился падением к началу XVII в. монархов старой Имперской династии: Рюриковичей в России, Пржемысловичей = Люксембургов в Центральной Европе, Валуа во Франции, Ависов в Португалии, Тюдоров в Англии и других и приходом к власти новых династий — Романовых в России, Бурбонов во Франции, Габсбургов в Центральной и Юго-Западной Европе, Стюартов в Англии и так далее.

Вот эти новые династии и договорились между собой о создании такой собственной истории, которая утверждала бы их монархические права. Естественно, всю предыдущую «славную Византийскую историю» каждая из монархий постаралась сделать частью своей.

Так появились параллельные версии одной и той же истории. А последующим историкам ничего не оставалось, как только отодвигать в прошлое те события, которые никак не согласовывались между собой иначе, поскольку имели диаметрально противоположный смысл в разных версиях — например, у победителей и побежденных в какой-либо войне.

Можно предположить, что первый распространитель славянской письменности и просветитель жил не ранее XI века и был крупной политической фигурой того времени. В восточнославянской истории известен первый письменный свод законов — «Русская правда» Ярослава Мудрого, а в западнославянской — просветительская деятельность основателя западнославянской державы Пржемысла, то есть, опять-таки Премудрого. Не исключено, что это одно и то же историческое лицо, которое и стояло у истоков распространения буквенной письменности.

Деятельность Кирилла и Мефодия, создавших церковнославянскую азбуку на основе праславянской, явно проходила уже в условиях латинизации западных и южных славян, поэтому она должна быть передатирована на 400 лет позднее традиционной датировки — на конец XIII — начало XIV века.

М. В. Ломоносов, внесший неоценимый вклад в русскую науку и культуру, первым среди ученых провел критический анализ церкославянской азбуки и обозначил принципиальную границу между нею и гражданской русской азбукой, прямой наследницей праславянской азбуки.

Ярослав Кеслер убежден, что пока жив русский язык, будет жива и Азбука — первый буквенный учебник европейской цивилизации.

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