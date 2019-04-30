Посмотрел «Мстителей» и «Игру Престолов» - молчи!

В минувший понедельник интернет был готов взорваться: на экраны вышло завершение культовой геройской киноэпопеи «Мстители», а также подоспела очередная серия не менее культовой «Игры Престолов». Пусть это и не финал сезона, но третью серию поклонники ждали с замиранием сердца: именно в ней должна была случиться самая эпичная битва Вестероса. А после релиза и того, и другого, интернет и сам стал полем битвы. Ибо пришли они – спойлеры. Почему их так ненавидят, и каких удовольствий нас лишают борцы со спойлерами?

Сразу предупредим: если ваша психика настолько тонко устроена, что любое, пусть даже самое пространное описание долгожданного фильма или сериала способно лишить вас сна, быстренько закройте эту статью. Но знайте: именно вы превратили общественное пространство под названием интернет в зону ненависти. И притом очень скучную.

«Мстители: финал», как известно, вышли в мировой прокат 24 мая. И у нас бы вышли, если бы не Минкульт, так что пришлось терпеть аж до 29 числа. К слову, некоторые умудрились посмотреть финал киносаги даже раньше, чем жители Европы, в рамках спецпоказа на ММКФ.

Между прочим, журналисты и кинокритики (среди которых немало истинных фанатов – потому и выбрали эту профессию) традиционно смотрят фильмы на несколько дней, а то и недель, раньше, чем все остальные. Языкастая публика, что и говорить, но перед просмотром картины их нередко заставляют подписать эмбарго на разглашение ключевых моментов картины – пока фильм официально не выйдет в прокат.

Эдак скоро дойдёт до того, что всех, кто идёт на фильм в день выхода, обяжут подписывать бумажки о неразглашении, и без них в интернет не пустят.

С «Игрой Престолов» тоже не всё просто. Как известно, сериал выходит примерно в 4 утра по московскому времени, в понедельник. Здесь фора у тех, кому не нужно идти на работу.

Нет-нет, мы тоже считаем, что спойлеры – зло, а тех, кто сразу после релиза бежит в фейсбук и взахлёб выдаёт, кто умрет, а кто останется, неплохо бы лишать доступа в интернет, насовсем. Сливать содержание серии рано утром в понедельник, когда большинство россиян смогут посмотреть её лишь вечером, после окончания рабочего дня – некрасиво. Но помилуйте: если с момента выхода вашего любимого сериала прошло уже дня два, то это не считается спойлером. Это – обсуждение!

Как поступают истинные фанаты? Слетают на премьеру «Мстителей» в любую страну по соседству – в Финляндию, например. Поставят будильник на 4 утра, чтобы раньше всех посмотреть, как белые ходоки бороздят просторы Вестероса.

Если на такие жертвы вы не готовы, дадим подсказку, что ещё можно сделать, чтобы не портить себе впечатление от просмотра. Не выходить в соцсети! Трудно? Может, вы и не фанат вовсе, раз не можете справиться с интернет-зависимостью до вечера?

Угрожать баном своим друзьям спустя два дня, а то и неделю после релиза – вот что и правда некрасиво. Ваш эгоизм и лень лишают всех остальных одного из главных киноудовольствий – возможности обсудить с друзьями только что вышедшую серию. Поделиться впечатлениями от битвы, которую так долго ждали, но не все разглядели, кто там с кем вообще сражался.

Подсчитать выживших Старков, причём в обоих картинах. Не по кухням же нам шушукаться, в конце концов? Боязливо поглядывая на потолок - а вдруг сосед сверху ещё не посмотрел? Да, детальное обсуждение принято прятать под кат – то есть так, чтобы в ленте весь пост не отображался, а лишь при заходе в ветку обсуждения. Но сколько гнева и проклятий начинает сыпаться в ответ даже в таких, казалось бы, гуманных к спойлерофобам постах! Зачем заходили, спрашивается?

Уже не знаешь, чего больше бояться в интернете: спойлеров, или того, что даже невинно брошенное «ай да Арья!» может спровоцировать бурю в стакане. И не с кем поделиться впечатлениями. Не с кем помянуть погибших. Вдруг кто ещё не посмотрел, и зачем-то полез в скрытую ветку, вместо того, чтобы посмотреть, наконец, сам фильм. Так и станет интернет унылым болотцем, где нельзя обсудить новинки, пока горячо – а через неделю эмоции остынут.

Опоздавших, как известно, не ждут. Смотрите сразу – либо смиритесь. Радует одно: история Мстителей завершилась, а от «Игры Престолов» осталось всего ничего, три серии. А значит, эпичные сражения из-за спойлеров перестанут сотрясать интернет. Хотя бы на время.

А за гифки спасибо GIPHY.