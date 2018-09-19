Пообщаться с лесом и спастись от стресса

Опция «обними дерево и будет тебе счастье и долголетие» знакома нашим бабушкам довольно давно. Однако для всего мира подобное знание стало настоящим откровением.

Простой способ почувствовать себя счастливым и полным энергии, всего лишь принимая «лесные ванны» стал активно популярен в Японии, получив название «Синрин-йоку».

Сегодня в стране восходящего солнца и последних мировых технологий действуют 62 центра лесотерапии, по тропам которых ежегодно прогуливаются от 2,5 до 5 млн человек.

Представьте, что вы можете гулять по парку и одновременно избавляться от любого стресса, закаляться и наполняться энергией. Без тяжелых физических усилий или спортивной ходьбы.

Японский доктор Цин Ли даже выпустил книгу, полностью посвященную «лесным знаниям»: «Синрин-йоку: японское искусство «лесных ванн». Как деревья дарят нам силу и радость».

В России самую полную версию издания выпустило издательство Бомбора, а представил ее известный пропагандист йоги, сертифицированный инструктор Universal Yoga — Рауф Асадов.

По его словам, «Синрин-йоку» — это своего рода мост через пропасть, отделяющую нас от утраченной естественной среды.

«Автор книги, эксперт в области лесотерапии, предлагает легкий и приятный способ восстановить утраченную связь с природой. На самом деле эти прогулки — не совсем прогулки. Это «лесные купания», погружения в лесную атмосферу и впитывание энергии деревьев через все органы чувств.

Для этого не нужно совершать какие-то сложные физические упражнения. В книге приведены полезные свойства методики, подтвержденные десятилетиями практики. Жители перенаселенных городов Японии уже опробовали метод на себе и добились положительных результатов, которыми, собственно, и делится автор.

В первую очередь, лесотерапия избавит вас от стресса, напряжения и агрессии — вечных спутников жителей большого города. Для поддержания крепкого иммунитета, хорошего сна и отличного самочувствия достаточно всего одной «лесной ванны» в месяц.

«Лесные ванны» можно принимать в любой точке мира, где есть деревья, в любое время суток и время года. Поверьте, радость от общения с деревьями намного глубже, чем от повышения зарплаты, и сохраняется дольше.

Научно доказано, что в обществе растений мы продуктивнее работаем и находим самые креативные решения.

Рауф отмечает, что главный секрет пробуждения от силы лесов как будто бы прост — стоит задействовать все пять органов чувств. Впитывайте природу ушами, глазами, носом, ртом, всем телом. Важна техника и виды деревьев — все советы и техники доступно описаны в книге.

«Звучит не так сложно, но попробуйте не брать на прогулку гаджет и задача усложняется.

Если нет рядом леса, то можно пойти в парк. Нет парка — в оранжерею. Окружите себя растениями дома и на работе.

По возможности задержитесь в таком месте на 2 часа, хотя уже через 20 минут вы почувствует изменения во всем теле. Для начала поставьте на рабочий стол баночку с эфирными маслами хвойных деревьев, и даже это спасет вас от нервного истощения.

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