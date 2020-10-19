Культура
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Культура
Новости Культура
Русская планета
Культура

Половина жителей Москвы и Подмосковья перестала ходить в музей

Марьям Ибрагимова
19 октября, 2020 11:37
1 мин
Фото: mosprogulka.ru
Фото: mosprogulka.ru

За последний год около половины жителей Москвы и области ни разу ходила в музеи. О том, как москвичи проводят свой досуг, узнавали агентства «Мосгортур» и Magram Market Research.

Согласно данным проведенного опроса, из 49% жителей столицы, обходивших в этом году музеи стороной, 13% не были в музеях никогда. Одни говорят – недостаточно времени, другие – сетуют на отсутствие интереса.

Из числа людей, посещавших музеи ранее достаточно часто, 24% заявили, что в этом году они так и не добрались ни до одной выставки. 27% опрошенных отметили, что ежегодно ходят в галереи – правда, всего раз в год. Около половины опрошенных всегда редко ходили в музеи, еще около 63% сообщили, что возобновление посещений для них в той или иной степени вероятно.

Исследователи расспросили респондентов о том, что мешает последним ходить на выставки. Опрошенные ответили, что зачастую музеи находятся далековато от дома и добираться до них неудобно, также среди причин – «нет привычки ходить в музеи». 41% честно признались, что их останавливает дороговизна билетов, а 26% ответили, что предпочитают другой вид досуга, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Эрмитаж потерял половину годового дохода из-за коронавируса.

темы
Москва
музей
Подмосковье
опрос
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!