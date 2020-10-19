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За последний год около половины жителей Москвы и области ни разу ходила в музеи. О том, как москвичи проводят свой досуг, узнавали агентства «Мосгортур» и Magram Market Research.

Согласно данным проведенного опроса, из 49% жителей столицы, обходивших в этом году музеи стороной, 13% не были в музеях никогда. Одни говорят – недостаточно времени, другие – сетуют на отсутствие интереса.

Из числа людей, посещавших музеи ранее достаточно часто, 24% заявили, что в этом году они так и не добрались ни до одной выставки. 27% опрошенных отметили, что ежегодно ходят в галереи – правда, всего раз в год. Около половины опрошенных всегда редко ходили в музеи, еще около 63% сообщили, что возобновление посещений для них в той или иной степени вероятно.

Исследователи расспросили респондентов о том, что мешает последним ходить на выставки. Опрошенные ответили, что зачастую музеи находятся далековато от дома и добираться до них неудобно, также среди причин – «нет привычки ходить в музеи». 41% честно признались, что их останавливает дороговизна билетов, а 26% ответили, что предпочитают другой вид досуга, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Эрмитаж потерял половину годового дохода из-за коронавируса.