Пол Маккартни назвал имя спровоцировавшего раскол «The Beatles» человека
Один из самых известных и популярных музыкантов в мире и один из основателей легендарной группы «The Beatles» Пол Маккартни вновь захотел вернуться к теме о распаде коллектива.
По его словам, на самом деле группа прекратила своё существование из-за музыканта Джона Леннона, решившего покинуть группу.
«Я не провоцировал раскол, - сказал Маккартни. — Это был наш Джонни».
Поклонники группы долго спорили, кто был ответственен за распад, и многие обвиняли Маккартни. Однако, по его словам, желание Леннона «вырваться на свободу» было главной движущей силой раскола.
Маккартни добавил, путанице по поводу распада было позволено усугубиться, поскольку их менеджер попросил участников группы молчать, пока он не заключит ряд деловых сделок.
«Я не тот человек, который спровоцировал раскол. О нет, нет, нет. Однажды Джон вошел в комнату и сказал: “Я ухожу из “Битлз”», — пояснил артист.
Он подчеркнул, что группа была для него не просто работой, но и целой жизнью, поэтому он испытывает грусть из-за её раскола, передает Fox News.
Ранее Маккартни рассказывал о «семейной ссоре», которая внесла свой вклад в распад «The Beatles».