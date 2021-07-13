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Культура
«Подпольный» концерт российской рок-группы привлек внимание властей
13 июля, 2021 16:32
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Andrei Ladygin/Russian Look/Globallookpress
В Санкт-Петербурге проверят информацию о концерте группы «Алиса». Всё потому, что мероприятие не было согласовано и более того - прошло без предъявления отрицательных тестов и сертификатов о вакцинации.
Данные поступили в городской Комитет по культуре. Ведомство получило сообщение о концерте, прошедшем 9 июля на территории киностудии «Лендок». Мероприятие состоялось в условиях строжайшей конспирации.
Комитет запросил информацию о выступлении и числе присутствующих. Администратор студии сообщила РИА Новости, что выступлений не проводилось. Сама группа информацию не комментировала.
«Подпольный» концерт анонсировался в Telegram-канале поклонников «Алисы». Входной билет стоил 5 тыс. рублей. Информацию о мероприятии запрещалось разглашать.
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