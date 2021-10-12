Под слоем краски на шедевре Пабло Пикассо нашли нарисованное в профиль изображение женщины
Специалисты обнаружили другую картину под слоем краски на работе художника Пабло Пикассо «Завтрак слепого». На холсте 1903 года увидели нарисованное в профиль изображение обнаженной девушки.
Об этом сообщает CNN. Картину назвали «Одинокая сидящая обнаженная». Для воссоздания использовали метод рентгенографии.
Он позволяет восстанавливать картины в общих чертах. Очертания и текстуру скрытой картины дорисовал искусственный интеллект.
Изображение спустя 48 лет после смерти Пикассо воссоздала фирма Oxia Palus, которая в 2019 году нашла на картине «Старый гитарист» изображение женщины, но нарисованное анфас. Ту работу назвали «Потерянная женщина».
Обе работы относятся к началу карьеры Пикассо. Когда он писал обнаженных женщин, был беден, а материалы для художников стоили дорого.