Под слоем краски на «Моне Лизе» Леонардо да Винчи нашли еще одну «скрытую» картину
Ученые из Университетат Пуатье обнаружили эскиз под слоем краски на картине Леонардо да Винчи «Джоконда». Он помог увидеть первоначальный замысел художника.
Набросок таинственной женщины удалось обнаружить благодаря снимкам, сделанным с использованием инфракрасного света. Выяснилось, что эскиз выполнен с помощью древесного угля.
В 2004 году были сделаны 1650 снимков картины. Их исследовали в течение 15 лет.
Ученые увидели черные точки - контуры эскиза - в популярной в то время технике спольверо. Через дырочки уголь оставлял следы на бумаге, поверх которых писали маслом.
Эти точки заметили на руках и голове портрета. Они указывают, что художник планировал изобразить совершенно другую позу. Женщина сидела вполоборота и смотрела в сторону, хотя в итоговом варианте да Винчи развернул ее лицом к зрителю.
Присутствующие на картине знаки на волосах свидетельствуют о наличии заколки, которую во Флоренции не носили, передает телеканал «Звезда». Это может говорить о том, что да Винчи рисовал не свою современницу, а даму, похожую на богиню.
Ранее ученые установили, что «Джоконда» Леонардо да Винчи «дожила» до наших дней благодаря кракелюру - узору из мелких трещин.