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Ученые из Университетат Пуатье обнаружили эскиз под слоем краски на картине Леонардо да Винчи «Джоконда». Он помог увидеть первоначальный замысел художника.

Набросок таинственной женщины удалось обнаружить благодаря снимкам, сделанным с использованием инфракрасного света. Выяснилось, что эскиз выполнен с помощью древесного угля.

В 2004 году были сделаны 1650 снимков картины. Их исследовали в течение 15 лет.

Ученые увидели черные точки - контуры эскиза - в популярной в то время технике спольверо. Через дырочки уголь оставлял следы на бумаге, поверх которых писали маслом.

Эти точки заметили на руках и голове портрета. Они указывают, что художник планировал изобразить совершенно другую позу. Женщина сидела вполоборота и смотрела в сторону, хотя в итоговом варианте да Винчи развернул ее лицом к зрителю.

Присутствующие на картине знаки на волосах свидетельствуют о наличии заколки, которую во Флоренции не носили, передает телеканал «Звезда». Это может говорить о том, что да Винчи рисовал не свою современницу, а даму, похожую на богиню.

Ранее ученые установили, что «Джоконда» Леонардо да Винчи «дожила» до наших дней благодаря кракелюру - узору из мелких трещин.