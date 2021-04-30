Почему белорусские композиции не подошли для «Евровидения»? Озвучена официальная причина

Культура

Стала известна причина, по которой Беларусь отстранена от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение». Ее назвал генеральный директор Европейского вещательного союза (ЕВС) Ноэль Карран.

До принятия решение был проведен ряд консультаций со сторонними организациями. В результате эксперты пришли к выводу запретить республике участвовать в конкурсе в этом году.

«Довольно сложно выискивать в песнях политический подтекст. Но в этом случае ситуация была для нас совершенно понятной, особенно с учетом того, что происходит в Белоруссии, на фоне того, что произошло после выборов в прошлом году», - сказал Карран изданию The Guardian.

Решение об отстранении Беларуси было принято 11 марта. На конкурс собиралась ехать группа «Галасы ЗМеста». Когда первую песню «Я научу тебя» отклонили, коллектив предложил еще две композиции. Однако и они не удовлетворили организаторов.