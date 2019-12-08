«Побольше таких фильмов»: россияне остались под впечатлением от фильма «Ржев»

5 декабря в широком прокате появился фильм «Ржев» режиссера Игоря Копылова. Картина рассказывает историю простых советских солдат, противостоявших противнику ценой своей жизни.

В основу киноленты положена повесть фронтовика Вячеслава Кондратьева. Герои его истории - это реальные люди, сражавшиеся за деревню Овсянниково без поддержки и прикрытия. Боевые действия объединили и бывших преступников, и молодых парней. Их миссия - выжить.

Первыми фильм посмотрели ветераны битвы подо Ржевом - 27 ноября в кинотеатре «Октябрь» для них организовали специальный показ ленты. Драму о войне встретили положительно: «Ржев - это искренняя и честная история», где показана битва глазами солдат, подчеркнули ветераны.

Обычные люди, зрители всех возрастов и разных профессий, тоже по достоинству оценили фильм «Ржев». «В целом, очень впечатляющий, тяжелый, честный фильм об одном бое. Впечатлительным лучше не смотреть. Большой экран создаёт ощущение, что вы находитесь с бойцами рядом и участвуете в этой мясорубке, унёсшей миллионы жизней», - так описывает впечатления от просмотра одна из зрительниц.

Другие озвучивают правдивые, но обычно не оговариваемые вслух мысли о настоящей миссии советских солдат в фильме. «Часть советской армии выполняла роль пушечного человеческого мяса, это была их миссия с точки зрения военного руководства», - уверены зрители. Эта новость действительно не нова, просто об этом не принято говорить вслух.

Масштаб трагедии подо Ржевом долгое время замалчивали - по приблизительным оценкам, на Ржевско-Вяземском выступе погибло около 2 млн советских солдат. Им удалось отодвинуть немцев и выиграть битву под Сталинградом, но какой ужасной ценой.

«Очень глубокий фильм. Мы увидели, что дух русского человека нельзя сломить ни при каких обстоятельствах. Это очень хороший пример для молодёжи, для всех нас, как надо любить и защищать свою страну», - заявил глава Тверской области Игорь Руденя после просмотра киноленты.

Почти каждая советская семья ощутила боль и пустоту из-за того, что с той ужасной войны домой не вернулся отец, сын или брат. Поэтому фильм «Ржев» - это напоминание о тех, кто сражался с противников ценой собственной жизни.