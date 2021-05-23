Победившие на Евровидении итальянцы поделились «наполеоновскими» планами

Культура

Группа Måneskin из Италии, одержавшая победу на конкурсе Евровидение в этом году, поделилась своими планами. Залогом успеха стала их песня Zitti E Buoni.

По словам бас-гитаристки группы, Виктории де Анжелис, победа стала для музыкантов полной неожиданностью. Уже в декабре они планируют большой тур в поддержку альбома, который также будет выпущен до конца года.

Как передает РИА «Новости», итальянцы опередили следовавших за ними французов на 25 баллов. Представлявшая Россию Манижа заняла в конкурсе девятое место.