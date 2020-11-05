Фото: Dr Jennifer Alexander/Warwick University

В соборе Святого Иакова — католической святыни в галисийском городе Сантьяго-де-Компостела — нашли автопортрет, сделанный 800 лет назад. На изображение одного из строителей собора случайно наткнулась британский искусствовед, ученый из Уорикского университета и специалист по средневековой религиозной архитектуре Дженнифер Александер.

Резьба была обнаружена среди множества других украшений в углу церкви на высоте более 12 метров над землей. Сама фигурка высотой всего около 30 сантиметров.

«У него милая улыбочка. Он доволен собой. Великолепно вырезан, с ярким лицом, – отметила искусствовед. – Что делает этот пример особенно примечательным, так это то, что он оставался нераскрытым в течение более чем восьми столетий внутри одного из самых известных соборов Европы».

К сожалению, имя скульптора, ответственного за пристройку, скорее всего, утеряно в истории. Каменотесы, которые выступали и как инженеры, и как подрядчики при строительстве зданий, подобных собору, часто не упоминались в исторических архитектурных документах, сообщает ArtNet.