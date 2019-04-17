Первое издание «Мертвых душ» и личные вещи Гоголя

В столице, в Музее Москвы, проходит выставка «Гоголь в Москве», приуроченная к 210-летию писателя и посвящена московскому периоду его жизни и творчества.

В экспозиции представлены уникальные экспонаты из коллекции Музея Москвы, среди которых первое издание «Мертвых душ», личные предметы и документы из других коллекций и архивов, а также произведения современных художников, посвященные Гоголю.

Круг общения Гоголя в Москве не уступал петербургскому кругу: это Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Николай Огарев, Александр Островский, Михаил Щепкин, Иван Айвазовский, Петр Вяземский, Иван Тургенев, Всеволод Белинский, Павел Нащокин, чью фамилию унаследовал переулок, соединяющий сейчас Гоголевский Бульвар и Сивцев Вражек, и многие другие заметные фигуры. Павел Нащокин даже попал во вторую часть «Мертвых душ» в образе Хлобуева, имеющего талант тратить деньги «на всякие утонченности и комфорт».

В исторической части выставки представлены документы, книги и объекты из фондов Музея Москвы, среди которых – первое издание «Мертвых душ», акварельные реконструкции на основе архивных снимков, портреты персонажей и виды Москвы 30-50-х годов XIX века.

Фотожурналист «Русской планеты» побывал на выставке и подготовил собственный материал.