«Первый канал» заказывал Градскому медицинскую перевозку, чтобы он продолжал сниматься по 12 часов
«Первый канал» со 2 ноября выделял композитору Александру Градскому специальную медицинскую транспортировку. Она привозила и отвозила музыканта на двенадцатичасовые съемки - там дежурили медики.
Об этом написал Telegram-канал Baza. По его данным, Градскому заказывали перевозку, чтобы тот продолжал участвовать в съемках.
Сначала его привозили на коляске, потом на носилках. Он отказывался уходить на больничный, несмотря на плохое самочувствие.
На его состоянии сказался коронавирус, который Градский подхватил в конце августа. Певец не был привит - он три недели провел в больнице.
«Первый канал» предлагал заменить его на «Голосе», но музыкант счел это унизительным. Кроме того, он полностью получил гонорар и хотел его отработать.
Последние съемки с Градским прошли 17 ноября. В ночь на 28 число он умер.
Ранее сообщалось о поведении 39-летней супруги Градского на похоронах. Оно поразило поклонников.