«Первый канал» и телекомпания «ВИД» договорились о судьбе «Поле чудес» и Леонида Якубовича
«Первый канал» и ранее выпускающая капитал-шоу «Поле чудес» телекомпания «ВИД» пришли к решению относительно названия программы и его ведущего Леонида Якубовича. Напомним, в ноябре появилась информация, что канал и производитель передачи не могут договориться, на каких условиях произойдет перезапуск проекта.
Принято решение сохранить историческое название программы. Ведущий Леонид Якубович никуда не денется.
Стороны договорились о передаче архива «Первому каналу». Он включает более полутора тысяч выпусков.
Как пишет РБК, шоу не будут показывать по другим каналам - только по «Первому».
Ранее говорилось, что канал не стал продлевать контракт с производителем передачи из-за предложенных условий - это оказалось нецелесообразно. «Первый» решил выпускать свое шоу-аналог и приобрел права на передачу Wheel Of Fortune у американской компании. Эта программа является точной копией «Поле чудес». Сообщалось, что с января 2022 года программа будет выходить под названием «Наше поле чудес», а Якубович останется.
Программа выходит с 1990 года. Ее первым ведущим был Владислав Листьев. Он взял название из сказки «Золотой ключик, или Приключения Буратино».