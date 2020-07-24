По состоянию на 24 июля 10:45
Заболевших800 849
За последние сутки5 811
Выздоровело588 774
Умерло13 046
Культура
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Культура
Новости Культура
Русская планета
Культура

Пандемия толкнула Японию на соединение классической музыки и современных технологий

Кирилл Савушкин
24 июля, 2020 20:36
2 мин
Photo
Flickr

В Японии прошел первый в мире концерт классической музыки под руководством виртуального дирижера. Проблема в том, что в своем физическом воплощении музыкальный руководитель Джонатан Нотт не может попасть в страну из-за пандемии.

Токийский симфонический оркестр обозначил шаг в будущее, исполнив "Героическую" третью симфонию Бетховена. Первоначально планировалось, что Нотт будет дирижировать онлайн, но риск рассинхронизации с оркестром был слишком велик. Тогда ему и пришла идея использовать запись.

Первоначальные сложности с темпом быстро отпали, когда оркестр начал ориентироваться напрямую на Нотта. Основные замечания, которые дирижер посылал вдогонку к видео, касались не столько темпа, сколько цвета, тембра, выдаваемого тем или иным исполнителем, передает РИА «Новости».

«Это такой уровень, когда обычные проблемы оркестра уже априори решены, этот этап уже пройден. И на следующем уровне, когда нет разговора о ритме, о "музыкальном быте", то дальше можно говорить о цвете. В свое время в консерватории наш замечательный дирижер Рождественский тоже в основном говорил о цвете. Это определенный уровень. И Скрябин в партитуре включал линию цвета» - подчеркивает концертмейстер и первая скрипка коллектива Глеб Никитин.

темы
технологии
Токио
классическая музыка
2 мин