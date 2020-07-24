Пандемия толкнула Японию на соединение классической музыки и современных технологий

Культура

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В Японии прошел первый в мире концерт классической музыки под руководством виртуального дирижера. Проблема в том, что в своем физическом воплощении музыкальный руководитель Джонатан Нотт не может попасть в страну из-за пандемии.

Токийский симфонический оркестр обозначил шаг в будущее, исполнив "Героическую" третью симфонию Бетховена. Первоначально планировалось, что Нотт будет дирижировать онлайн, но риск рассинхронизации с оркестром был слишком велик. Тогда ему и пришла идея использовать запись.

Первоначальные сложности с темпом быстро отпали, когда оркестр начал ориентироваться напрямую на Нотта. Основные замечания, которые дирижер посылал вдогонку к видео, касались не столько темпа, сколько цвета, тембра, выдаваемого тем или иным исполнителем, передает РИА «Новости».

«Это такой уровень, когда обычные проблемы оркестра уже априори решены, этот этап уже пройден. И на следующем уровне, когда нет разговора о ритме, о "музыкальном быте", то дальше можно говорить о цвете. В свое время в консерватории наш замечательный дирижер Рождественский тоже в основном говорил о цвете. Это определенный уровень. И Скрябин в партитуре включал линию цвета» - подчеркивает концертмейстер и первая скрипка коллектива Глеб Никитин.