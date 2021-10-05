Памятник лауреату Нобелевской премии химику Семенову установят в Москве
Москомархитектура одобрила установку памятника лауреату Нобелевской премии по химии, ученому Николаю Семенову. Монумент установят перед зданием Федерального исследовательского центра химической физики РАН.
Николай Семенов основал этот центр в 1931 году и руководил им в течение 55 лет.
Памятник поставят за счет бюджета Москвы, окончание работ по возведению планируется до 31 декабря текущего года.
Николаю Семенову совместно с британским учёным Сирилом Хиншелвудом была присуждена Нобелевская премия по химии «за исследования в области механизма химических реакций» в 1956 году.
Семенов стоял у истоков Московского физико-технического института (МФТИ), являлся создателем и научным руководителем факультета молекулярной и химической физики этого института.