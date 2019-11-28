Что осталось от драгоценностей Людмилы Зыкиной?

В музее покажут украшения великой певицы. Потом их продадут
Всего 4 дня осталось у москвичей и гостей столицы, чтобы увидеть своими глазами то, что осталось от легендарной коллекции драгоценностей не менее легендарной советской певицы Людмилы Зыкиной. 28 ноября в Государственном историческом музее открылась выставка, приуроченная к 90-летию Зыкиной, где представлены 40 предметов, включая украшения, которые дополняли образ певицы.
Фото: Елена Горбачева / Русская Планета
По словам эксперта аукционного дома «12-й стул» Ивана Ефимова, эта выставка не может похвастаться «каратностью» или посоревноваться за титул баснословно дорогого лота. «Но каждый из этих предметов – часть образа Людмилы Зыкиной, одной из величайших певиц, чей голос знает каждый».
Фото: Елена Горбачева / Русская Планета
Великая певица ушла из жизни 10 лет назад, не оставив после себя ни прямых наследников, ни завещания. Лишь огромную коллекцию драгоценностей: по легенде, Зыкина души не чаяла в украшениях. Бриллиантами её одаривали президенты и шейхи, по самым скромным оценкам, коллекция Зыкиной могла потянуть на 160 миллионов рублей!
Фото: Елена Горбачева / Русская Планета
Официальных наследников у великой певицы трое: это её племянники, дети сводного брата: Екатерина, Георгий и Сергей. После смерти Зыкиной драгоценности пропали, часть их нашли у личной помощницы певицы и передали на хранение одному из племянников, Сергею. Он тут же попытался их продать через один из аукционных домов.
Фото: Елена Горбачева / Русская Планета
Бриллианты не ушли с молотка, однако самая ценная часть коллекции пропала. Найти не могут до сих пор.
Фото: Елена Горбачева / Русская Планета
Это украшение из простого бисера. Зато его сделала сама Людмила Зыкина.
Фото: Елена Горбачева / Русская Планета
Это украшение с бриллиантами, согласно семейной легенде, подарок самого Гейдара Алиева.
Фото: Елена Горбачева / Русская Планета
В 2012 году по договорённости с наследниками часть коллекции была выставлена на торги. По слухам, общая стоимость распроданной коллекции составила свыше 30 миллионов рублей.
Фото: Елена Горбачева / Русская Планета
Потом была странная история с судами и с неожиданным закрытием дела о пропавших драгоценностях… наследники спорят между собой по сей день.
Фото: Елена Горбачева / Русская Планета
Один из самых примечательных лотов – серьги, которые Людмила так и называла: «мои серьги». Именно в них её можно видеть на обложках пластинок и на многочисленных фотографиях.
Фото: Елена Горбачева / Русская Планета
На выставке в ГИМ представлена лишь часть украшений, которые будут выставлены на торги. Аукцион состоится в декабре, в открытом режиме. Однако согласно правилам аукционов, покупатель имеет право не указывать своё имя. Стартовая цена для главных лотов начнётся с 1 миллиона рублей.
Фото: Елена Горбачева / Русская Планета
Быть может, эти украшения составят компанию ранее утраченным драгоценностям. Или осядут в частных коллекциях. Но велика вероятность, что их купят и передадут в музей: рано или поздно все мало-мальски значимые в культурном отношении предметы оказываются в музеях, потому что там им самое место, добавил Иван Ефимов.
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