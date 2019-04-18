Очень красная дорожка
Очень красная дорожка

Кто из звёзд пришёл на открытие ММКФ: фотогалерея

В столице состоялось торжественное открытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Несмотря на прохладную погоду, звёзды блистали в вечерних платьях. Кто мёрз на красной дорожке перед кинотеатром "Пушкинский" - в фотогалерее "Русской Планеты".

Актрису Марию Фомину грели страусиные перья.

А Ксению Алфёрову - любимый муж Егор Бероев.

Актриса Екатерина Вуличенко

Борис Щербаков и его супруга Татьяна

Актрису Любовь Лапшину постоянно принимают за Софи Лорен

Актёр Игорь Петренко с супругой Кристиной Бродской

Вездесущий Владимир Вольфович Жириновский, лидер ЛДПР

Актриса Наталья Дрожжина

Актриса Мария Кожевникова

Актер Алексей Морозов с супругой Даной 

Актриса Елизавета Боярская

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова с мамой Верой Алентовой

Актриса Любовь Толкалина с дочерью Марией смотрелись как сёстры

Актёры и Константин Крюков с супругой

Польский режиссёр Кшиштоф Занусси

Актер Борис Токарев и его супруга Людмила Гладунко

Теги:
События: кино
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