Очень красная дорожка

Кто из звёзд пришёл на открытие ММКФ: фотогалерея
В столице состоялось торжественное открытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Несмотря на прохладную погоду, звёзды блистали в вечерних платьях. Кто мёрз на красной дорожке перед кинотеатром "Пушкинский" - в фотогалерее "Русской Планеты".
Актрису Марию Фомину грели страусиные перья.
А Ксению Алфёрову - любимый муж Егор Бероев.
Актриса Екатерина Вуличенко
Борис Щербаков и его супруга Татьяна
Актрису Любовь Лапшину постоянно принимают за Софи Лорен
Актёр Игорь Петренко с супругой Кристиной Бродской
Вездесущий Владимир Вольфович Жириновский, лидер ЛДПР
Актриса Наталья Дрожжина
Актриса Мария Кожевникова
Актер Алексей Морозов с супругой Даной
Актриса Елизавета Боярская
Актриса и телеведущая Юлия Меньшова с мамой Верой Алентовой
Актриса Любовь Толкалина с дочерью Марией смотрелись как сёстры
Актёры и Константин Крюков с супругой
Польский режиссёр Кшиштоф Занусси
Актер Борис Токарев и его супруга Людмила Гладунко
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