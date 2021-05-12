Обеспокоенные родители добились отмены концерта популярного у подростков музыканта

Культура

В Санкт-Петербурге отменили концерт музыканта Алишера Валеева, более известного как Моргенштерн. Мероприятие вызвало шквал жалоб от родительской общественности.

По данным околоправительственной организации «Лига безопасного интернета», родители испугались того, что Моргенштерн будет пропагандировать употребление наркотических веществ во время выступления.

Концерт должен был состояться 16 мая в Музее стрит-арта. В свою очередь организаторы мероприятия утверждают, что концерт не отменен, а будет перенесен на другую дату. Перенос же объяснили тем, что в Санкт-Петербурге еще действуют ограничения на массовые мероприятия. Купленные билеты предлагается не сдавать, а дождаться новой даты, передает Telegram-канал «Подъём».