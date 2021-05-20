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«Ну, все, выше планка уже невозможна»: Матвиенко высказалась об «Алых парусах»

Артем Денисов
20 мая, 2021 00:01
2 мин
Артем Денисов
20 мая, 2021 00:01
2 мин
Maksim Konstantinov/Global Look Press
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила проведение праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2020 году - в самый сложный за всю историю этого мероприятия год, год пандемии.

Она поддержала продолжение этой традиции, которая стала брендом города. Матвиенко напомнила, что не смотря на эпидемию, в прошлом году праздник состоялся и стал победителем всемирной премии событийной индустрии, получив четыре главных номинации.

«Я каждый год обязательно бываю на этом празднике и думаю: «Ну, все, выше планка уже невозможна». И каждый год не прекращают людей удивлять, с каждым годом все это ярче, лучше, мощнее…», — отметила спикер.

По ее словам, в будущем формат мероприятия будет зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавируса. При этом Матвиенко высказалась за очный формат, так как «даже самая лучшая трансляция не может полноценно передать живые эмоции и атмосферу праздника», сообщает «Рен ТВ».

Напомним, в 2020 году торжество перенесли с улиц Санкт-Петербурга, чтобы обезопасить жителей города и самих выпускников на фоне пандемии коронавируса. Кульминацией праздника стало пиротехническое шоу и проход брига «Россия» по акватории Финского залива.

Ранее по теме:  Стали известны подробности праздника «Алые паруса - 2020»
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ТЕГИ
Санкт-Петербург
Выпускники
Праздники
Матвиенко
Алые паруса
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