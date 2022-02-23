Номинальный худрук? В перспективах Кустурицы во главе Театра российской армии засомневались
Критик Глеб Ситковский засомневался в перспективах сербского кинорежиссера Эмира Кустурицы на посту главы Театра российской армии. Ранее занять соответствующий пост ему предложил министр обороны России Сергей Шойгу. Кустурица дал согласие.
Назначение режиссера многих удивило, хотя Кустурица занимался спектаклями. Широкую известность он получил в кино.
Ситковский рассказал, что видел спектакль Кустурицы «Время цыган» в Париже. «Это был довольно яркий спектакль, такое шоу», - сказал эксперт.
Он сказал телеканалу «360», что относительно перспективы режиссера в Театре российской армии есть сомнения.
Ситковский заявил, что если Кустурица станет «номинальным худруком» и будет появляться в театре раз в две недели, то «вряд ли что-то из этого выйдет».
Критик осудил решение режиссера поставить спектакль по фильму Михаила Калатозова «Летят журавли». «Это, конечно, особенно смешно», - сказал он.
Шойгу встретился с Кустурицей 21 февраля. Министр отметил его талант и указал на дружеские отношения.