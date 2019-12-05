Нина Русланова: По окончании Щукинского я мыла полы в поликлинике

Шансов выжить у двухмесячного младенца, подброшенного к дверям детского дома при минусовой температуре, не было напрочь. Едва слышный крик маленького комочка, лежащего на пороге Богодуховского приюта, ветер уносил вдаль. Всё закончилось бы очень быстро, если бы не собаки. Обыкновенные бродячие собаки, никак не хотевшие смириться с таким положением вещей и разрывавшие темноту пронзительным хриплым лаем.

— Пойду, шугану, — накидывая на плечи военную шинель без погон произнесла воспитательница, вчерашняя связистка-фронтовичка. — Всех детей, паршивцы, мне перебудят.

Спустившись на первый этаж, она распахнула тяжёлую скрипучую дверь. В лицо ударил морозный январский ветер. Крик охрипшего младенца был похож на едва слышный треск испорченного радиоприёмника. Ещё бы минут 5, и всё было бы кончено.

Дворняги, ошивавшиеся возле детского дома, сделали всё, чтобы предотвратить эту нелепую и страшную смерть, на которую обрекли двухмесячную девочку её родители.

Воспитательница подхватила её на руки, и внесла в этот новый удивительный мир, где в одночасье все были подняты на уши. Кто-то подбрасывал в буржуйку дров. Кто-то бежал за сухими пелёнками. Кто-то просто цокал языком, пережив 4 года беспощадной войны, видев зверства фашистов в тылу и на фронте, думав, что удивляться в этой жизни уже не придётся ничему и никогда, но… всё же, удивившись в эту ночь, когда шла борьба за жизнь в этом маленьком обмороженном тельце.

— Девочка… месяца два… не больше, — констатировал врач, пожилой «чеховского» типа доктор. — Несите спирт, разотрём.

Не было спирта. В дворницкой нашлось немного водки.

— Эх, чёрт… Всё равно умрёт, — приговаривал эскулап, мечтая ошибиться.

И он ошибся.

Потекли ледяные предвесенние дни 1946-го года. Девочка-найдёныш отчаянно держалась ручонками за жизнь. Во сне она часто судорожно всхлипывала, и маленький ротик то открывался, то закрывался – часто-часто! – словно губами она пыталась найти маму, безжалостно оторвавшую её от своей груди.

Не находя, плакала… обиженно, пронзительно, да так громко, что сбегалась половина немногочисленного персонала Богодуховского детского дома, чтобы успокоить её. Не только из одного лишь сердоболия. Просто другим детям тоже нужно спать.

— Ну, затянула свою песню… — посмеивались над девчонкой-найдёнышем нянечки. — Теперь уже долго не успокоится.

Включали радио, откуда раздавалось: «Ва-а-аленки, валенки… Не подшиты, стареньки!» — легендарная Лидия Русланова, имя которой ничего не скажет нашим современникам, была кумиром целого поколения.

Нина не пела. Но выступала на детдомовских утренниках бойко. В метрике её записали Руслановой с подачи нагрянувшего инспектора детских домов. В графе мать было указано «Крестьянка». В графе отец записали «Иван Русланов».

Так Нина дала происхождение своей матери и фамилию так никогда и не обнаруженному родителю.

Ну, а дату рождения? Поставили 1945-й — и точка. Ведь русским же языком сказал врач. Ребёнку два месяца. Нина Ивановна Русланова конкретный день выберет попозже сама — 5 декабря.

Это сегодня 5 декабря — обычный будний день. А с 1937 по 1977-й год — День Сталинской конституции, цинично гарантировавшей в 1936-м свободу совести, слова, печати, собраний и митингов, а также неприкосновенность личности и тайну переписки. 5 декабря целых 30 лет было днём выходным.

Именно в этот день маленькая Нина случайно увидела незнакомого мужчину, который нёс на руках дочь, державшую разноцветные шарики в руках. Ощущение чего-то необыкновенно прекрасного наполнило душу малышки. «Сегодня мой день рождения!» - воскликнула она. Так и записали: 5 декабря 1945 года.

На выбранный девочкой день рождения её «детдомовская» мама — Матрёна Тимофеевна, принесла ей попробовать что-то жёлтое, сладкое, бесконечно вкусное в тарелочке. Так Нина Русланова узнала, что на свете есть мёд.

Детство в приюте было жестоким, хотя сегодня этот период жизни Нина Ивановна вспоминает с любовью. Холодно, голодно. Пережитые переохлаждение и стресс привели к тому, что девочка долгое время мучилась от недержания мочи, за что была побиваема воспитателями, которым приходилось часто менять ей постель.

Чтобы как-то побороть голод Нина воровала яблоки, делясь с такими же горемыками, как она.

До десятого класса в доме-интернате города Богодухова Харьковской области УССР не давали доучиться почти никому, пытаясь поскорее избавиться от воспитанников.

После восьмилетки Нина поступила в строительное училище на штукатура. Потом работала по специальности. А потом… случилось маленькое чудо.

Нина мечтала стать геологом. Но для поступления на геологический факультет требовалось сдавать химию, физику, математику – все те предметы, в которых девушка была не очень сильна. Одни лишь гуманитарные предметы можно было сдавать в Харьковском театральном, но в этот институт её с первой попытки не приняли. Нину это сильно задело и на следующий год, подготовившись, она отправилась штурмовать стены театрального вуза вновь, на сей раз добившись успеха.

Проучившись два года, провинциальная девчонка из Богодухова, решается на отчаянный шаг – по совету приезжавших на гастроли студентов Щукинского решается поступать в легендарный московский вуз. Её принимают, но — «снова здравствуйте!» — опять на первый курс, хотя – казалось бы? – могли бы пойти навстречу талантливой и самобытной девчонке, зачислив её на третий.

Однокурсниками Нины Руслановой были Леонид Филатов, Борис Галкин, Александр Кайдановский, Анастасия Вертинская.

Как-то раз Нина стояла возле театрального училища. К ней подошла незнакомая женщина с вопросом: «Ниночка, не хотите сняться в кино?». Это была Кира Муратова. И хотя студентам строго-настрого запрещалось сниматься, отлынивая от учёбы, Нина рискнула.

Фильм назывался «Короткие встречи», а партнёром 22-летней украинки, приехавшей покорять кинотеатральную Москву стал уже известный во всём Советском Союзе 29-летний Владимир Высоцкий. Девушку, страдающую от прекрасной, но, к сожалению, безответной любви, Русланова сыграла великолепно, до боли просто, пронзительно.

— Дай-ка ты мне… знаешь что? — спрашивал герой Высоцкого, геолог Максим, у простодушной буфетчицы Нади, роль которой исполнила Нина.

— Водку? — с придыханием спрашивала она.

— Ну, это само собой.

— Вам нужен лимонад?

— Не-а. Угадай!

— Ну… колбасу?

— Не-а. Дай-ка ты мне гребешок. Я свой потерял.

После съёмок фильм показали студентам ВГИКа. Заглянула на просмотр и мастер курса Вера Константиновна Львова, представитель славного поколения первых вахтанговцев. Увидев Нину на экране, она сочла, что девочке больше не стоит мыкаться по углам и на некоторое время поселила её в своей трёхкомнатной квартире в центре Москвы.

Увы, картина Киры Муратовой «Короткие встречи» была весьма прохладно оценена критиками и цензорами из Госкино. Фильм лёг на полку на долгих 15 лет. А Нина Русланова, вместо того, чтобы начать своё карьерный взлёт, пошла мыть полы в поликлинике.

Театральное училище Щукина, где училась Нина, «дружило» с МГУ. Названный в честь Ломоносова главный вуз страны «шефствовал» над театралами. Однажды студентам МГУ показали спектакль с участием Нины Руслановой.

По окончании просмотра за кулисы пробрался молодой человек, которого звали Геннадий Рудаков. Студент-физик покорил сердце начинающей актрисы галантностью.

Так в жизни Нины Руслановой впервые появилась семья. Родители Геннадия были родом из Белоруссии, из города Гродно. К выбору сына отнеслись с прохладцей. Актриса? Где это видано? Жена должна сидеть дома и варить борщи, только тогда мужчина сможет похвастаться надёжным тылом.

Но в жизни Нины Руслановой так не будет никогда. Однако именно этот брак спасёт жизнь Нине Ивановне и её дочери Олесе, появившейся на свет в 1976 году. До родов актриса успеет сыграть в замечательном советском сериале «Тени исчезают в полдень». Успех будет настолько велик, что географическую точку на карте, где погибает её героиня Марья Воронова, назовут Марьиным утёсом.

После роли, прославившей актрису на всю страну, эскулапы поставят её перед выбором:

— У вас порок сердца. Родов вы не перенесёте. Решайте. Или вы, или ребёнок.

Услышав приговор, она вдруг поймёт, что никогда не сможет обречь своего первенца на гибель, как когда-то сделала это её родная мать. Нина была готова умереть, но отчаянно мечтала сохранить жизнь человеку, который придёт в этот мир после неё.

— Я буду рожать, - скажет она в московской клинике.

И решительно подпишет бумагу:

«При угрозе летального исхода прошу бороться за жизнь моей дочери»

Тем не менее, ответственности за жизнь и судьбу Нины Руслановой в Москве брать никто не захотел. Но в Белоруссии у родителей Геннадия отыщутся друзья-акушеры, которые осторожно скажут.

— Привозите, мы попробуем.

И они попробуют. В графе «Место рождения» у российской актрисы Олеси Рудаковой значится белорусский город Гродно.

Семья актрисы вскоре распадётся. Без скандалов. Без публикаций в прессе. Без исповедей на ТВ. Нина станет очень востребованной актрисой. А её супруг? Человеком очень земным, работающим с 9 до 17, которого кто-то должен был ждать дома.

В 70-е и 80-е карьерный рост Нины Руслановой бьёт все рекорды. Выходят картины, которые оказываются любимы всей страной. Одна из них — советский сериал «Цыган», где Нина Русланова блестяще исполняет роль разбитной и гулящей бабёнки «Катьки-Аэропорт». В сиквеле этой ленты («Возвращение Будулая») Екатерина берётся за голову, пройдя через шикарную арку развития характера героя.

Нина Русланова не избалована главными ролями. Но и в «неглавных» творит чудеса. Вспомним роль Харитины, сыгранную в тандеме со Станиславом Любшиным в фильме «Не стреляйте в белых лебедей». В этой картине актриса воплотила потрясающий образ русской женщины. Эдакой бабы, готовой останавливать на ходу лошадей, входить в горящие избы и менять ход истории, но, увы, не жизнь своего непутёвого доброго мужа.

Роли второго плана в «Собачьем сердце», «Афоне», «Зимней вишне», картине «Мой друг Иван Лапшин» врезаются в зрительскую память намертво. Причина? Особый рисунок образа, который создаёт актриса, делающая всё возможное и невозможное для того, чтобы вложить работу максимум души.

В 90-е ушли из жизни, спились, поставили крест на профессии многие прекрасные актёры. А Русланова была востребована, играя по 5-6 ролей в год. Шедевров, таких как «Цыган» или «Не стреляйте в белых лебедей», было не так уж много. Но актриса дарила нам новые и новые образы – главные и не главные, роли и эпизоды, доказывая на деле, а не на словах, что по-настоящему хороший актёр может создавать по-настоящему запоминающиеся работы, даже если сценарий и режиссура «не блещут».

А что же родители Нины Руслановой? Узнать, кем они были, актриса пыталась неоднократно, но получала ответы: «Найти сведений о вашей семье не представляется возможным». Что ж! Не судьба.

Но у Нины Ивановны, которая поправляется сегодня после перенесённой операции на сердце и пережитого инсульта, получилось стать практически родным человеком для многих телезрителей нашей страны, а ещё – замечательной матерью, рискнувшей ради дочери своей жизнью, и прекрасной бабушкой, играющей с внуком в футбол. Такая история!

Интернет-издание «Русская планета» сердечно поздравляет Нину Ивановну Русланову с Днём рождения, желая несокрушимого здоровья, долгих лет и новых творческих свершений!