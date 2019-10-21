Николай Стариков «Сталин. После войны. Книга 1. 1945–1948»

Фигура Сталина, без сомнения, по ей день остается одной из самых противоречивых в российской и мировой истории. Одни называют его кровавым тираном, запустившим безжалостную репрессивную машину и допустившим огромные потери в Великой Отечественной войне. Другие, напротив, считают провидцем и спасителем нации. Прошло почти 70 лет со дня смерти Сталина, а споры о его личности не затихают до сих пор. Однако без кривотолков и домыслов – по существу – так ли много мы знаем о нем?

Биография Сталина до войны известна неплохо. Сталин в ходе войны изучен в наибольшей степени. Сталин после войны является загадкой.

Цель книги историка-публициста, общественного деятеля Николая Старикова «Сталин. После войны» – приоткрыть завесу, окутывающую послевоенный период жизни вождя, известный лишь узкому кругу специалистов. И на основании фактов и исторических свидетельств помочь читателю составить собственное мнение об этой сложной личности и еще более сложной эпохе. Среди ключевых вопросов, связанных с их пониманием:

Кто, как и когда начал «холодную войну»?

Почему союзники празднуют победу 8 мая, а мы – 9-го?

Почему Сталин вывел войска из Ирана и принял решение не десантироваться в Японию?

Как Сталин вырвал Польшу из-под влияния англосаксов?

Из-за чего Сталин поссорился с Тито?

Каковы настоящие причины «дела авиаторов», разногласий с режиссером Сергеем Эйзенштейном и неприятия вождем Бориса Пастернака?

Развернутые ответы на эти и другие вопросы читатель найдет в книге Николая Старикова. Пользуясь масштабным пулом исторических документов и свидетельств современников эпохи, автор разрушает мифы и спекуляции, которыми за годы политической реакции и попыток Запада манипулировать общественным мнением в России обросла деятельность вождя, и демонстрирует реальную мотивацию его поступков.

Но не только. Будучи хорошим рассказчиком, Николай Стариков рисует детальный портрет послевоенной эпохи, позволяющий читателю максимально проникнуться ее духом, настроениями и с интересом проследить за главными событиями, сформировавшими современный облик страны. Строительство сталинских высоток, проектирование московского метро и его опасности, отмена смертной казни, кинематограф, журналистика, поэзия, анекдоты и сатира – вот лишь несколько интересных широкому кругу читателей тем, которые автор внимательно рассматривает в своей книге.

Помимо отсылок к стенограммам, протоколам и другим источникам, в книге Николая Старикова приведены газетные заметки и интервью Сталина российским и зарубежным изданиям, живые свидетельства Константина Симонова, Милана Джиласа и Лиона Фейхтвангера, маршалов Александра Голованова, Константина Рокоссовского, Георгия Жукова, генералов Серея Штеменко, Бориса Еремина и многих других известных фигур.

Первая часть книги Николая Старикова «Сталин. После войны» выйдет в ноябре 2019 года.

Об авторе:

Николай Стариков – известный публицист, общественный и политический деятель. Лидер движения «Патриоты Великого Отечества». Родился в 1970 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский инженерно-экономический институт им. Пальмиро Тольятти. В качестве писателя стал известен в 2006 году, к настоящему моменту выпустил 17 книг, рассказывающих о тайнах мировой политики, истории и экономики. В 2011 году получил Книжную премию Рунета за книгу «Национализация рубля».

Цитаты:

Все столпились около полутораметровой скульптурной фигуры генералиссимуса и громко высказывали свое одобрение. Обернутую в целлофан фигуру солдата с девочкой будто не замечали.

Появился Сталин. Не торопясь прошел вокруг эскизов, повернувшись к скульптору, спросил:

— Слушайте, Вучетич, вам не надоел этот… с усами? — и показал мундштуком трубки в лицо полутораметровой фигуры.

— Это пока эскиз, — попытался кто-то заступиться за скульптора.

— Автор был контужен на фронте, но не лишен языка, — прервал Сталин и устремил взгляд на фигуру под целлофаном. — А это что?

— Это тоже эскиз, — ответил Вучетич.

— Тоже и… кажется, не то же, — заметил Сталин. — Покажите…

Вучетич снял целлофан с фигуры солдата. Оглядев эскиз памятника, Сталин улыбнулся и сказал:

— Вот этого солдата мы и поставим в центре Берлина на высоком могильном холме… Пусть этот великан в бронзе, победитель несет на своей груди девочку — светлые надежды народа, освобожденного от фашизма.

Только знаете, Вучетич, автомат в руке солдата надо заменить чем-то другим. Автомат — утилитарный предмет нашего времени, а памятник будет стоять в веках. Дайте ему в руки что-то символичное. Ну, скажем, меч. Увесистый, солидный. Этим мечом солдат разрушил фашистскую свастику. Меч опущен, но горе будет тому, кто вынудит богатыря поднять этот меч…

Так было принято решение.

Сталин не был параноиком или «недоверчивым тираном». Он был абсолютным прагматиком и не верил, если имел все основания, для того, чтобы не верить. Такими основаниями были факты, добытые советской разведкой. По разведканалам ему поступила информация, что британский премьер Уинстон Черчилль готовит предательский удар в спину Красной армии силами Британии, США и … немецких дивизий, которые попали в плен к англичанам.

В 1998 году в Лондоне рассекретили архив Черчилля. Есть там и датированный 22-м мая 1945 года план экстренной операции «Немыслимое». Объем работы по подготовке такого документа не оставляет сомнений: задание своим военным премьер-министр «союзной» Великобритании дал не позднее апреля 1945 года. А начало операции намечалось на 1 июля. <…>

Сталин продемонстрировал шаху невероятное почтение. Глава СССР сам попросил приёма у Мохаммеда Реза Пехлеви! И это на фоне того, что шах долго ждал, пока его соизволит принять Черчилль. Когда Сталин вошел в тронный зал, шах вскочил, подбежал и упал на колени, чтобы попытаться поцеловать его руку. Сталин наклонился и поднял его <…>.

Пока Иосиф Виссарионович лично оказывал знаки внимания молодому главе Ирана, туда направлялись работники из Азербайджанской ССР, сотрудники нефтяной отрасли, спецслужбисты и военные. Советский Союз готовился к очередному витку той самой «Большой игры», из которой нас вышиб Февральский госпереворот 1917 года.

Глава СССР заговорил о получении Союзом доли германского флота. Черчилль, для которого наличие сильного флота «не у Великобритании» — совершенно недопустимый факт, действительно попытался поставить вопрос об уничтожении германских боевых кораблей.

«Сталин. …Только один вопрос: почему г-н Черчилль отказывает русским в получении их доли германского флота?

Черчилль. Я не против. Но раз вы задаете мне вопрос, вот мой ответ: этот флот должен быть потоплен или разделен.

Сталин. Вы за потопление или за раздел?

Черчилль. Все средства войны — ужасные вещи.

Сталин. Флот нужно разделить. Если г-н Черчилль предпочитает потопить флот, он может потопить свою долю, я свою долю топить не намерен.

Лучшими мемуарами о Сталине, на мой взгляд, является книга главного маршала авиации А. Е. Голованова «Дальняя бомбардировочная». Командовавший авиационными соединениями Авиации дальнего действия (АДД), Голованов подчинялся непосредственно Верховному. Он много видел и очень многое отразил в своих мемуарах. «Авторитет И. В. Сталина в ходе Великой Отечественной войны был абсолютно заслужен и предельно высок как среди руководящих лиц Красной Армии, так и среди всех солдат и офицеров. Это неоспоримый факт, противопоставить которому никто ничего не может», – пишет он [А. Е. Голованов] в своей книге.