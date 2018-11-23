Николай Лемаев. Человек воли
Николай Лемаев. Человек воли

В России вышел фильм о первом строителе нефтехимического завода в СССР

20 ноября в сети состоялась премьера тизера к фильму «Лемаев. Человек воли», который посвящен легендарному первостроителю самого крупного в Европе нефтехимического завода.

Заявленный в жанрах «детектив» и «драма», тизер фильма раскрывает лишь некоторые интригующие подробности сюжета. С первых кадров ролика понятно, что в центре повествования — Николай Лемаев, личностью которого наравне с Юрием Гагариным заинтересовался «идейный противник» Советского Союза. Вызван же интерс был строительством на территории СССР крупного нефтехимического предприятия, во главе которого и встал неизвестный для иностранных спецслужб руководитель.

Стилистика ролика выдержана в духе 60-х годов прошлого века, пришедшихся на разгар Холодной войны и самый плодотворный период карьеры Николая Лемаева на благо нефтехимической промышленности страны. За это время вблизи предприятия вырос целый город, полностью обязанный своему существованию таланту и воле Николая Лемаева.

Стоит сказать, что из официальных источников известно о четырех серьезных попытках свернуть начатое строительство, но каждый раз Николаю Васильевичу удавалось настоять на своем. Сколько таких попыток могло быть на самом деле? Интриги, шпионаж и обоюдная ненависть двух сверхдержав стали фоном для демонстрации воли и профессионализма одного единственного человека, оказавшегося на своем месте в нужное время.

«Мы хотели обратить внимание на людей, чей каждодневный титанический труд вывел страну в число лидеров мировой промышленности. — сообщил нам в приватной переписке один из причастных к созданию фильма: Николай Лемаев — это поистине народный герой, пример самоотверженного труда и близкий, понятный каждому пример для подражания».

Теги:
Места: Россия
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