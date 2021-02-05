Культура

Российский актер Никита Ефремов начал съемки в голливудском кинофильме об истории создания видеоигры «Тетрис».

Он составит компанию актеру Тэрону Эджертону, который известен по лентам Kingsman и «Рокетмен».

Ефремов неоднократно выкладывал в свой Instagram фотографии из Глазго, где идет работа над «Тетрисом». Один из снимков был сделан на фоне собора.

Также в Twitter появились кадры со съемочной площадки, где Ефремов сидит за рулем машины, рядом с которой находятся Эджертон и российская актриса Софья Лебедева.

Ранее Роджерс говорил, что фильм будет выдержан в тоне картины «Социальная сеть», сообщает РИА «Новости».

Никита Ефремов - сын артиста Михаила Ефремова, который получил срок за смертельное ДТП. В настоящее время он отбывает в срок в колонии.