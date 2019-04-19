Никита Михалков: Русскому кино нет нужды прорываться на Запад

18 апреля 2019 года в преддверии церемонии открытия 41-го Московского Международного кинофестиваля режиссер, глава Союза кинематографистов РФ Никита Михалков провел для журналистов традиционный брифинг.

Михалков рассказал, что в этом году на ММКФ будет показано 182 фильма, в том числе 31 короткометражная лента, из 64 стран. Для демонстрации лент задействовано два десятка кинозалов. По традиции Никита Михалков рассказал о внеконкурсных программах смотра, в том числе о новых – «Третий возраст», «Одесса кинематографическая», «Первая серия».

С прошлого года Московский кинофестиваль проводится в апреле, и организаторы фестиваля сочли это время удачным для проведения ММКФ.

«Мне кажется, было правильным решением проводить фестиваль в апреле по многим причинам. В июне жаркая Москва, люди уже разъезжаются в отпуска, фестивальный сезон идет, журналисты мечутся между странами и аэропортами. Так что это хорошо, что мы проводим фестиваль в апреле, после зимы, это первый киношный праздник в новом году», – сказал президент смотра.

Сам он на церемонии открытия в этом году не сможет встречать гостей. Режиссеру сделали операцию на бедре, и пока врачи запретили ему стоять. Возник на брифинге вопрос и о закрытии смотра, на котором, как сообщали некоторые СМИ, могли показать фильм Павла Лунгина «Братство».

«Не буду лукавить и изображать хорошую мину при плохой игре оркестра. По поводу «Братства» мы получили очень большую, серьезную просьбу от ветеранов афганской войны. Это была не просто просьба, а крик души, их эта картина оскорбила. Но в принципе такого рода ситуации можно обойти, беря на себя риск, если того стоит художественное произведение. Это моя личная точка зрения.

На мой взгляд, это довольно среднее, сотканное из клише произведение. Это не лучшая картина Лунгина

– отметил Михалков.

Он подчеркнул, что отборочной комиссией фестиваля было принято решение показать на закрытии фильм «Встреча с Горбачевым» Вернера Херцога и Андрэ Сингера.

«Я думаю, что это картина вызовет не меньше споров, потому что, во-первых, Херцог – один из крупнейших режиссеров, а во-вторых, это взгляд на Горбачева с той стороны Берлинской стены. Рассказ о человеке, который вошел в историю именно тем, что эту стену во всех смыслах – и физически, и фигурально – разрушил. К чему это привело, мы, наверное, знаем больше, чем те, кто об этом рассказывают. Но мне думается, что закрыть фестиваль этой картиной интересно. Это взгляд большого режиссера на исторические события», – подчеркнул Никита Михалков.

Конечно, журналисты не могли не спросить про Дворец фестивалей. Как пояснил президент ММКФ, все проблемы с землей, где должен быть построен Дворец, решены, компании, готовые поддержать строительство Дворца, есть, однако Михалков уверен, что в ближайшие год-два он точно не появится.

Зашел разговор и о молодых кинематографистах, творчеством которых всегда интересуется Никита Сергеевич.

«Доступность информации у сегодняшнего молодого кинематографиста огромная. Нам иностранное кино во ВГИКе показывали в 7 утра, чтобы мы не опаздывали на лекции, или возили в Белые столбы. И мы с изумлением и восторгом смотрели и Вайду, и Бергмана. Сегодня этого нет, у людей огромная возможность впитывать информацию. И этому многие научились быстро и довольно легко, но режиссура – это другая работа. Это взгляд на мир, это опыт, это ответственность за то, что ты делаешь, и что говоришь, это понимание того, что ты делаешь и о чем говоришь. Этому нельзя научиться у других кинематографистов. Ты можешь научиться языку, монтажу, склеивать несклеиваемые вещи, и это, возможно, будет новаторством, но научиться мыслить вот так с листа невозможно. Я с огромным интересом и восхищением смотрю на молодых, на то, как они это делают, но не всегда меня удовлетворяет то, что они делают. Не потому, что мне это как-то претит, просто зачастую это бывает ни о чем. А величайшее умение режиссера – рассказать историю», – отметил Михалков.

Рассказал он также и о том, почему российскому кинематографу больше нет нужды прорываться на Запад.

«Я не думаю, что в России может родиться что-то такое, что будут смотреть в разных странах, в Америке, потому что у нас очень большая ментальная разница, отношение к жизни, к проблемам. Блистательные американские сериалы, которые я с удовольствием смотрю, мне трудно представить здесь. Точно так же, например, как сериал «Домашний арест» я не могу представить на HBO – я узнаю в нем себя, нас. Закончилась та эра, когда только попадание на западный рынок определяло уровень произведения. Мы увидели, как отношение к художественным произведениям стали меняться, я не вижу необходимости прорываться туда. Для меня было бы величайшим счастьем, если бы то, что я и мои коллеги делают здесь, пользовалось успехом у наших зрителей», – подчеркнул Никита Михалков.