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Культура
Netflix все больше поворачивается к российскому кино своим лицом
29 мая, 2021 19:14
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Alejandro MartÃ�Nez VÃ�Lez/Keystone Press Agency/Globallookpress
Стриминговый сервис Netflix купил права на показ культовых российских кинолент режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2».
На платформе уже можно обнаружить превью фильмов с участием Сергея Бодрова. Стоимость контракта, как сообщает «Кинопоиск», стороны не раскрывают.
Ранее Netflix покупал лишь новые российские проекты, однако он продолжает расширять свое взаимодействие с РФ. Так, недавно был анонсирован первый российский сериал под эгидой платформы. Им стал «Анна К» по роману Льва Толстого.
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