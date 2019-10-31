Национальная фолк-хистори. Причины и следствия. Часть 1

Последние лет 30 в России активно распространяются самые разнообразные псевдонаучные теории. Особо пышным цветением отличается так называемая фолк-хистори или псевдоистория. Есть в ней нечто общее с саентологией. Она становится этакой религией для своих сторонников, при этом, они считают себя исследователями, а особо успешные стараются приобрести для солидности какие-нибудь научные звания и степени, организуют сами себе академии и конгрессы.

И все же вся фолк-хистори держится на двух китах: «верю» и «нравится». Эти слова постоянно всплывают в разговорах с адептами любых направлений псевдоистории. То, что им не нравится в истории, уже только по этому неправильно и требует замены на те представления, которые их устраивают. А не нравится им в нашей истории абсолютно все. И недостаточно древняя она, и не такая героическая, как надо, и величия в ней не хватает, и размах не тот.

А если ты не веришь, что наша история самая древняя, Русь занимала весь Земной шар, а все народы – это испорченные русские, то ты русофоб

Нет, ты не невежда и не профан. То, что человек может иметь некие объективные знания или их недостаток псевдоисториков абсолютно не интересует, как и собственно объективное знание и процесс его приобретения. Кажется они вообще не способны мыслить и рассуждать в категориях когнитивности. Всем прочим они также отказывают в этом. В их представлении человек в принципе способен руководствоваться исключительно эмоциями, и люди возражают их чудесным теориям только из глубокого чувства антипатии.

Антипатия берется из зависти, а зависть из ненависти, ненависть из страха, что русские вдруг узнают правду. Нет, Правду. Нет, ПРАВДУ о своем прошлом. И тогда они все разом прекратят пить, курить и черте чем заниматься. Хотя, что собственно сейчас-то мешает, если кто-то из наших соотечественников все еще занимается саморазрушением?

Тысячелетняя история? Размер самой большой в мире страны? Вклад в мировую науку и культуру? Все наши грандиозные достижения, известные всему миру – это неправда и зло, которое враги навязали доверчивому русскому народу? Да чтоб всем так навязывали быть космической и ядерной супердержавой

Нет, я понимаю, если бы Россия превратилась в страну третьего мира с низким уровнем безопасности необразованного населения, со слабо развитой экономикой, примитивной наукой и культурой, с сильной зависимостью от мировых лидеров. Но Россия сама один из лидеров. Однако некоторым Orbis non sufficit, их не устроит даже глобальное российское доминирование. Я сомневаюсь, что они будут довольны даже если кроме Межгалактической Российской Имперской Республики вообще ничего не останется. Все равно будут бухтеть «а вот Тартария... (Мидгард, Гиперборея, Атлантида, Даарея, Шамбала, Беловодье... - нужное подставить)».

В этой своей упертой крайности суперпатриотизма направленного сугубо в прошлое фолк-хисторики и их сторонники вырождаются в специфических антипатриотов. Они не патриоты России. По их мнению это неправильная страна. Их настоящая Родина была погублена злодеями, предана и забыта. Поэтому их не интересует будущее России, они не готовы и не заинтересованы в работе на ее благо и на ее будущее. Они готовы разве что методично закапывать ее в прошлое до тех пор, пока не докопаются до нужного уровня древности. Они думают, что откопают там технологии древней суперцивилизации, погрузятся на виманы и улетят к звездам. Ну, вы помните, «разрушим до основания, а затем»...

То, что к звездам можно уже сейчас, это не интересно. Ракеты, физика, астрономия, это так скучно, это учиться надо. А науку специально придумали немцы-рептилоиды, чтобы отвадить наш народ от величия и прогресса

Лучше как в сказке, чтоб ступа была и ковер-самолет с сапогами-скороходами. И все это делается по мановению волшебной палочки, а то и вовсе материализуется по велению мысли. Ведь по некоторым теориям псевдоистории телепортация, телекинез и телепатия были нормой древнего мира. Восстанавливать якобы утраченные технологии никто не рвется. Отсутствие необходимых познаний не позволяет. Но любой псевдоисторик вам скажет, что отсутствуют они не потому, что учеба требует времени, терпения, элементарного напряжения мозговых клеток и некоторых волевых усилий, наличия критического мышления в конце концов, а по причине злого умысла врагов, подменивших истинные знания образованием.

Справедливости ради надо заметить, что идеи псевдоистории отнюдь не зациклены на одном лишь удревнении и только на русских. Но в российской ее части такие теории преобладают.

Что это? Затяжной инфантилизм осложненный комплексом неполноценности? Глупость усугубленная ленью? Психическая патология? У каждого сторонника псевдоистории свои причины. Хотя «официальная» она у них у всех одна - открыть правду-истину. Вот только почему правдивыми являются именно их представления о прошлом, они объяснить не могут. Это надо чувствовать, в это надо верить

Говорят, что в «официальной» истории слишком много нестыковок, что она не отвечает на заданные вопросы, что слишком много теорий, гипотез, предположений. Но вот встречаются два любителя настоящего прошлого и... выясняется, что у каждого своя правда. Их представления об истинной истории на столько разные, что сходятся они только по двум пунктам: раньше было круто (главное в подробности не вдаваться) и «официальная» история все врет и скрывает. Каждое течение фолк-хистори это отдельная концепция. Все эти идеи на столько разномастны, что их вообще невозможно хоть как-то связать во едино. Но противоречивой при этом, как ни странно, почему-то считается именно «официальная» история.

Концепция Аджиева о тюрках-прогрессорах. Теория Бушкова о тождестве Руси и Орды. Аксиома Петухова о русах-кроманьонцах. Гипотеза Суворова об СССР-агрессоре. Идея Фоменко и Носовского об абсолютной ошибочности существующей хронологии. Постулат Чудинова о древней славянской ведической цивилизации. И другие, не менее сенсационные, но быть может, менее известные.

Каждый на своей волне и кто во что горазд. В этом многообразии любой может найти то, что ему понравится. То, во что он будет с радостью верить не задавая лишних вопросов

Вот эта ставка на веру адептов с имитацией научных исследований любые направления псевдоистории по отдельности и всю ее в целом делают похожей на сайентологию Хаббарда как две капли воды. Хорошо еще консультанты Новой Хронологии не отлавливают зазевавшихся прохожих на «курсы по изучению», а агенты Тартарии не ходят по домам, раздавая карты своей страны с предложением поговорить о «настоящей» истории.

Продолжение следует…