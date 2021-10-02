Народную артистку России Лию Ахеджакову допросили в Следственном комитете
Народную артистку России Лию Ахеджакову вызвали на беседу в Следственный комитет. Об этом рассказала сама актриса на традиционном сборе трупы театра «Современник» перед открытием сезона.
По ее словам, причиной вызова на допрос послужил спектакль «Первый хлеб».
В отношении постановки проводится проверка по жалобе общественной организации «Офицеры России», которые были возмущены тем, что героиня Ахеджаковой в негативном ключе отзывается о ветеранах войны.
Также «Офицеры России» выразили недовольство «чрезмерным использованием актерами ненормативной лексики и неприкрытой пропагандой однополой любви».
Ахеджакова рассказала, что следствие подробно расспросило актрису о постановке, пишет «РИА Новости». «Мне от этого всего так тяжело», - призналась актриса.