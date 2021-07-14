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Культура
Народное творчество в борьбе с ковидом: в Ленинградской области запустили оригинальный конкурс
14 июля, 2021 19:08
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Youtube / Культура Ленинградской Области
В Ленинградской области Дом народного творчества запустил конкурс в поддержку программы вакцинации от коронавируса. Соответствующее объявление было размещено в группе во «Вконтакте».
Организаторы предлагают сочинить «озорную частушку» на тему прививок от коронавируса и разместить в социальных сетях.
Для участия в конкурсе размещенную в соцсети запись необходимо пометить хэштегом «#ПрорвемсяПривьемся» и отправить ролик на специальный почтовый адрес. По результатам голосования организаторы смонтируют итоговый видеоролик с финалистами.
Заявки с частушками принимаются до 25 июля! Подробности доступны в группе Дома народного творчества во «Вконтакте».
Я гуляю в маске,
Строю парням глазки.
Парни мне в ответ кричат:
Предъяви сертификат!
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