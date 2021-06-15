«Нам нечего стесняться»: депутат Чебыкин оценил патриотический посыл фильма «Турист»

Культура

Художественный фильм «Турист» о помощи российских инструкторов Центральноафриканской Республике, вышел на экраны 19 мая, но спустя почти месяц после премьеры интерес к нему не ослабевает.

Несмотря на скромный бюджет, картина оказалась уникальной сразу по нескольким параметрам. Это и скорость производства: между событиями, лежащими в основе сюжета, и выходом ленты на экран прошло менее полугода. Это и особенности съемочного процесса: вместо использования зеленого фона и компьютерной графики создатели «Туриста» отправились непосредственно в ЦАР, чтобы получить достоверную и яркую картинку.

Но наиболее важным, по мнению многочисленных комментаторов, является созданный в фильме образ российских инструкторов, который разительно отличается от навязанных Голливудом и подхваченных некоторыми отечественными киноделами штампов.

В комментариях к картине зрители выражают одобрение того, что наши инструкторы, работающие в ЦАР, выглядят настоящими профессионалами, способными решать поставленные задачи, несмотря на сложившиеся обстоятельства.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин также уверен, что именно такими и стоит демонстрировать российских инструкторов. При этом он напоминает, что для этого создателям «Туриста» не пришлось ничего придумывать.

«Такое образ сформировался не сегодня и не вчера, и останется актуальным завтра. Дело в том, что исторически так сложилось, что к нам обращаются за помощью, и к мнению наших специалистов в различных областях прислушиваются во всем мире», — напомнил депутат.

Следует отметить, что работающие в ЦАР инструкторы из РФ, в отличие от героев «Туриста», непосредственного участия в боях не принимают. Однако их усилия по подготовке национальной армии африканской республики (FACA) стали одним из ключевых факторов разгрома действовавших в стране бандформирований.

Для Центральноафриканской Республики помощь Москвы стала ключом к мирному будущему. Поэтому население с восторгом встретило фильм «Турист», и на следующий день после премьеры жители столицы ЦАР провели массовую демонстрацию в благодарность России.

Но если жителям африканской страны помощь российских специалистов очевидна, то отечественный зритель знает о ней крайне мало. Некоторые отмечали, что из фильма «Турист» впервые узнали о работе инструкторов из РФ в ЦАР. При этом со стороны Запада развернулась полномасштабная кампания с целью дискредитировать положительное влияние Москвы на стабилизацию обстановки в Африке.

Чебыкин подчеркнул необходимость фильмов, подобных «Туристу», для противодействия попыткам показать достижения россиян в негативном свете, а также исказить нашу историю.

«Безусловно, такие картины необходимы, когда показывают не голливудскую глупость. Есть очень много фильмов, которые коверкают нашу историю. В том числе и снятых российскими режиссерами. Но если мы показываем работу наших инструкторов, в хорошем смысле демонстрируем их профессионализм, то этим мы воспитываем у зрителя патриотизм и любовь к родине. Ведь нам нечего стесняться, мы должны гордо нести флаг нашего государства в мире», — объяснил политик.

При этом Чебыкин уверен, что подобные картины нужны не только для отечественного зрителя, но и для продвижения интересов Москвы за рубежом. Россия стремиться выстраивать взаимовыгодное сотрудничество с другими странами, причем в самых разных сферах. И фильмы, подобные «Туристу», служат этой цели.

«Интересы нашего государства простираются не только в военном, но и в культурном направлении», — заключил Чебыкин.