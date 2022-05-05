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Культура
На Украине решили избавиться от русской литературы. Начнут с библиотек
5 мая, 2022 14:15
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Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com
На Украине начнут избавляться от русской литературы, которую посчитают пропагандистской. Об этом заявило Министерство культуры и информационной политики страны.
Известно, что в настоящее время ведомство уже начало работать над изъятием соответствующих произведений из библиотечных фондов. Пока неясно, о каких именно авторах идет речь и какого рода текста воспринимаются украинскими специалистами как пропагандистские. Вскоре на их место выставят «качественную украиноязычную литературу» и книги местных издательств. Соответствующая информация размещена на сайте Министерства.
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