На российском телеканале вышел фильм про тайный вход у Мавзолея без ручек и петель

Wikimedia

На телеканале «Пятница» вышел документальный фильм про Кремль. В нем показали скрытый от глаз тайный вход у Мавзолея без ручек и петель, и эскалатор, ведущий к трибуне Мавзолея через раздвигающуюся крышу.

Проект «Красные башни. Тайны Московского Кремля» состоит из шести серий. В первой серии показано большое количество кадров, которые никто не видел, пишет Telegram-канал Baza.

Отец и сын Павел и Никита Селины попали в Мавзолей через мало кому известный вход. Они увидели тайную комнату, которая должна была стать самым элитным колумбарием мирового пролетариата.

В фильме рассказывается про секретные лабиринты и подземные ходы. В эпизоде показали самые старинные захоронения Кремля, к которым допущены немногие.

В сентябре лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил подвергнуть тело вождя пролетариата Владимира Ленина кремации и распродать Мавзолей.